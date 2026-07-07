中國3輛特種卡車1招變出跑道 無人機在上面電彈起飛

AI重點 文章重點整理： 重點一： 北理工公布車載電磁彈射影片，三輛特種卡車可拼成機動跑道。

北理工公布車載電磁彈射影片，三輛特種卡車可拼成機動跑道。 重點二： 系統可快速彈射螺旋槳無人機，提升野外機動部署與迎風起飛效率。

系統可快速彈射螺旋槳無人機，提升野外機動部署與迎風起飛效率。 重點三：試驗船中大79搭載多種集裝箱武器模組，相關合作仍未完全明朗。

「北理工機車新青年」公眾號近日發布一段車載電磁彈射器彈射無人機 的影片。這套機動式電磁彈射系統可透過多輛特種卡車首尾銜接組成彈射跑道，快速發射螺旋槳驅動無人機，預示著陸區與艦載無人機的野外機動部署能力取得新突破。軍武自媒體更以「可以瞬間改造出50艘航母」為題來大讚此次技術突破。

觀察者網欄位「軍武次位面」報導，從公開信息來看，這個項目是由北京理工大學機械與車輛學院主導、聯合中國船舶、中國兵器、中國航天科工、中國航天科技、中國電科、中航工業等70餘家單位共同開發的。歷時四年共同開發的「集裝箱式模塊化武器裝備套件」海上驗證平台已進入實用階段。

在公開的影片畫面中，三輛頂部呈現平板狀的八輪特種卡車進行了首尾銜接，組成一條微型的電磁彈射跑道。隨後，一架採用上單翼布局、V型尾翼和三點式起落架的螺旋槳驅動無人機在跑道上迅速彈射起飛。

該系統與先前滬東中華造船廠碼頭出現的電磁彈射卡車構型基本一致，但在細節上，本次亮相的載車頂部新增了硬質罩蓋，側面透過鉸鏈固定，載車前端則設有類似火車車廂的突出連接部件，可直接鎖定連為一體。

影片更透過空中視角展示了這組載車的「全輪轉向能力」。多輛載車即使在相互連接的狀態下，仍能進行近乎原地的整體轉向，這項技術使彈射系統能因應野外有限的場地，靈活調整方向以配合迎風面起飛，顯著提升了飛機的起飛效率與安全性。

報導指出，片結尾也揭示了試驗船「中大79」號搭載該系統的畫面，除電磁彈射外，還涵蓋防空反導、反艦反潛、電子對抗、水下作戰等多個集裝箱化武器模塊。

值得注意的是，除北理工主導的項目外，湖南天濤科技有限公司去年8月也曾公開自家模塊化機動電磁彈射系統計畫，兩者是否存在合作關係目前尚未明朗。根據天濤科技公布的渲染圖，其系統由四輛十輪電磁彈射載車構成，造型與此次影片中的八輪載車類似，不排除為同一系統的早期實驗款。天濤科技表示，該系統可發射重量達2噸的無人機，總長度可依需求在20至60米間調節；公司同時展示了用於彈射小型無人機的十輪載車，以及拖車式電磁彈射器的模型與渲染圖。

多輛特種卡車首尾銜接組成彈射跑道。(取材自觀察者網)

「北理工機車新青年」公眾號近日發布一段車載電磁彈射器彈射無人機的影片。(取材自觀察者網)