去年達357天 中稱海警巡航釣魚島幾乎「全時覆蓋」

「環球時報」表示，中國海警在執行釣魚島及其附屬島嶼常態化巡航執法任務時，不時遭遇日本海上保安廳艦船的干擾與挑釁。(取材自環球時報)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 環時報導稱，中國海警去年在釣魚島巡航達三五七天，幾乎實現全時覆蓋。

環時報導稱，中國海警去年在釣魚島巡航達三五七天，幾乎實現全時覆蓋。 重點二： 記者隨廈門艦巡航時稱，目擊日本海保艦船持續尾隨、喊話與貼近干擾。

記者隨廈門艦巡航時稱，目擊日本海保艦船持續尾隨、喊話與貼近干擾。 重點三：報導批評日方再軍事化升級，並指其危險動作意圖阻礙中方海警前進。

中日關係緊張之際，中國官媒環球時報近日在頭版報導，該報記者近日隨中國海警廈門艦編隊執行釣魚島及其附屬島嶼常態化巡航執法任務，稱中國海警在釣魚島巡航幾乎達到「全時覆蓋」。

環時記者在報導中稱，「全程目擊了日本 海上保安廳艦船的持續干擾與挑釁」。日方以長時間尾隨、加速貼近、循環喊話等方式，持續製造干擾、刻意攪動局勢，這背後是其「再軍事化」持續升級，及與日本國內歷史觀倒退、軍國主義傾向的深度勾連。

報導指，在半個月的隨航中，日本巡視船至少換了三艘，包括日本國頭級大型巡視船竹富號(PL81)、宮古級大型巡視船宮古號(PL201)和大東號(PL206)。

報導稱，日方不僅干擾，還時常做出試探性的危險動作。某日下午，當廈門艦進入釣魚島毗連區巡航時，原本尾隨在中方艦艇左後方的「宮古」號突然加速，意圖直躥到艦艏位置，阻礙大陸海警艦艇前進。曾參與過卅餘次釣魚島巡航任務的漁山艦執法員趙昌峰說，這種情況已司空見慣。日艦有時相隔僅一百至二百公尺。

報導援引海警局數據，去年海警在釣魚島巡航天數達三五七天，幾乎達到「全時覆蓋」。