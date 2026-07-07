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中國潛射洲際飛彈 日澳紐齊轟：把南太平洋當靶場

編譯盧思綸／綜合報導

紐約時報報導，中國解放軍海軍6日從一艘核潛艦向太平洋發射一枚戰略飛彈，引發日本、澳洲與紐西蘭等多國表達關切。此舉正值澳洲與多個太平洋島國簽署防務協議之際，也是中方自2024年後首次在太平洋試射飛彈。

佛蒙特州密德伯里國際研究學院防止核武擴散專家路易斯示警，最新試射顯示，中國未來幾年可能加快測試具核能力的武器。

他說，這代表中國進入新的試射時代，日益擴大的新型核飛彈系統，可能都會陸續公開測試；而且北京也更願意承擔相關試射帶來的政治代價。

路易斯認為，中國軍方此次試射的可能是「巨浪─3」型潛射洲際彈道飛彈

區域內各國政府在這次發射前不久接獲警告。

日本政府6日表示，中國當局5日已通知日本海上保安廳，將因太空垃圾墜落畫設相關區域；其中部分區域包含日本專屬經濟海域。日本政府表示，中國國防部在日本時間6日上午10時30分向日本駐北京大使館說明進行發射彈道飛彈，警戒區域為日本和歌山縣潮岬地區以南海域。

日本政府相關人士後來表示，「日方已確認，墜落物確實落入預定區域」。

日本內閣官房長官木原稔在記者會表示，針對中國海軍從戰略核動力潛艦發射的彈道飛彈，「目前沒有確認飛彈曾飛越日本領土或日本專屬經濟區上空」。木原稔表示，中國的軍事動向已成為日本及國際社會高度關切的議題，日方將持續蒐集、分析相關資訊，並全力加強警戒與監視。

紐西蘭外交部長皮特斯聲明「深表關切」，並稱這次試射似乎是「中國反覆出現的行為模式」之一。他說：「紐西蘭將其視為不受歡迎且令人憂心的發展。我們和其他太平洋國家鄰邦一樣，無意看到中國把南太平洋當成飛彈測試靶場。」

澳洲外交部長黃英賢稱這次試射「對區域造成不穩定」，並表示這是在中國快速擴張軍力的背景下發生，而中國在軍事意圖上缺乏透明度，也未能讓區域國家安心。

精華 FAQ

  • 報導指出，中國解放軍海軍是從一艘核潛艦向太平洋發射戰略飛彈；專家路易斯認為，這枚飛彈很可能是巨浪三型潛射洲際彈道飛彈。

  • 日本表示，中方先通知將因太空垃圾墜落劃設區域，後又向駐北京大使館說明將發射彈道飛彈；日方稱墜落物落入預定區域，並強調持續蒐集資訊、加強警戒監視。

  • 紐西蘭稱此舉令人憂心，直言不希望南太平洋被當成飛彈測試靶場；澳洲則認為試射加劇區域不穩，並批評中國軍力快速擴張且缺乏軍事透明度。

澳洲 解放軍 彈道飛彈

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