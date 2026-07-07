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新聞透視／七七紀念日前亮劍 針對性不言而喻

本報記者陳宥菘
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中俄「海上聯合-2026」聯合演習的俄海軍艦艇編隊5日抵達山東青島某軍港，與中方...
中俄「海上聯合-2026」聯合演習的俄海軍艦艇編隊5日抵達山東青島某軍港，與中方參演兵力順利會合，全部演習兵力集結完畢。圖為俄羅斯「瓦良格」號導彈巡洋艦。 (中新社)

中國解放軍6日朝太平洋發射攜載有模擬彈頭的潛射洲際飛彈，雖聲稱「不針對任何特定國家和目標」，北京外交部發言人毛寧還要「有關國家不要過度解讀」，但試射時間點就在對日抗戰全面爆發的七七事變89周年前一天，解放軍對誰「亮劍」，不言而喻。

中方表示，試射前已向有關國家作通報，除澳洲、巴布亞紐幾內亞、紐西蘭等南太國家外，日本也接獲通報，因為中方為發射飛彈設定的火箭殘骸掉落區域，涵蓋了和歌山縣串本町的潮岬以南海域，其中涉及日本的專屬經濟區(EEZ)。

日本政府在接獲通報後，隨即「強烈要求」中方重新考慮試射計畫，「避免對日本的安全構成威脅」，同時對中方趨於頻繁的軍事活動表達嚴重關切。

中日關係自去年11月，日相高市早苗「台灣有事」論後轉趨緊張，5月底日菲宣布啟動海域畫界談判，讓陷入冰點的中日關係更為緊繃。中方還將日本解禁武器出口、在西南諸島部署中程飛彈，視為加速「再軍事化」進程，除頻繁海域巡查，也不斷擴大對日物項的出口管制。

解放軍6日除發射洲際飛彈，中俄海軍「海上聯合─2026」聯合演習也在青島開幕。

中俄部隊隨後將轉移至太平洋實施海上巡航，預料將航經日本周邊海域，必將再度引起中日對峙。

在日本加強日美同盟、日美菲聯合演習之際，中共也積極拉攏北韓、俄羅斯共同行動，但試射洲際飛彈至太平洋海域、提高核威懾之舉，必然引發包含美國在內國際社會的嚴重關切，局勢恐更難平息。

中國解放軍海軍南寧號2024年停靠在湛江港，與俄羅斯海軍進行海上聯合演習。(新華...
中國解放軍海軍南寧號2024年停靠在湛江港，與俄羅斯海軍進行海上聯合演習。(新華社)

精華 FAQ

  • 試射發生在對日抗戰全面爆發的七七事變89周年前一天，時間點高度敏感，因此外界普遍解讀為針對日本發出軍事警示，政治訊號明確。

  • 因中方設定的火箭殘骸掉落區域涵蓋日本專屬經濟區，日方接獲通報後，立即要求重新考慮試射計畫，並警告不要危及日本安全。

  • 報導指出，中俄海軍聯演同日開幕，後續還將轉往太平洋巡航，可能經過日本周邊海域；再加上對日緊張升高，恐使區域對峙更加複雜。

解放軍 日本 紐西蘭

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