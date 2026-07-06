京津冀首座具身智慧超級工廠 領益智造15分鐘組1機器人

具身智慧超級工廠的生產線令人驚嘆。(本報北京傳真)

京津冀首座具身智慧超級工廠，領益智造北京工廠近日在亦莊規模化投產。在這裡，一台人形機器人最快只需15分鐘就可以整裝下線。根據規畫，這座超級工廠將逐步提升年產能，2026年實現1萬台套，2027年達到2萬台套，2030年達到50萬台套。

「天工3.0」如何從千百個零部件變成一台能跑、能跳、能幹活的人形機器人？答案就在這座具身智慧超級工廠裡。

走進工廠，「天工3.0」正在此量產。最先看到的四條零部件產線上，每個工人的身旁都有一盒各式各樣的零部件。通過他們的手，「天工3.0」逐漸有了手指等身體的關鍵部分。當這些關鍵部分被運到模組生產線後，一根手指又逐漸變為一隻手臂，頭、軀幹、腿等模組也在這裡組裝起來。

緊挨著模組生產線的是一排模組測試機。剛生產好的機器人手臂、腿裝在測試機上，時而扭轉、時而揮舞，完成各種高難度動作。「這裡可以全自動化測試各個模組的溫度、轉速、電壓等各種參數。」領益智造北京具身智慧超級工廠運營總監汪達艦說。

通過一個多小時的測試，這些模組就會被統一送往自動化整裝產線上。

整裝產線是不停旋轉的環形，分成下肢、軀幹、頭部、手臂4個分區，10個裝配工位上的工人們在機械臂的輔助下，把各個模組組裝成1台人形機器人。只需15分鐘，1台黑白相間的「天工3.0」就能整裝下線。