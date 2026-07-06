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京津冀首座具身智慧超級工廠 領益智造15分鐘組1機器人

中國新聞組╱北京6日電
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具身智慧超級工廠的生產線令人驚嘆。(本報北京傳真)
具身智慧超級工廠的生產線令人驚嘆。(本報北京傳真)

京津冀首座具身智慧超級工廠，領益智造北京工廠近日在亦莊規模化投產。在這裡，一台人形機器人最快只需15分鐘就可以整裝下線。根據規畫，這座超級工廠將逐步提升年產能，2026年實現1萬台套，2027年達到2萬台套，2030年達到50萬台套。

「天工3.0」如何從千百個零部件變成一台能跑、能跳、能幹活的人形機器人？答案就在這座具身智慧超級工廠裡。

走進工廠，「天工3.0」正在此量產。最先看到的四條零部件產線上，每個工人的身旁都有一盒各式各樣的零部件。通過他們的手，「天工3.0」逐漸有了手指等身體的關鍵部分。當這些關鍵部分被運到模組生產線後，一根手指又逐漸變為一隻手臂，頭、軀幹、腿等模組也在這裡組裝起來。

緊挨著模組生產線的是一排模組測試機。剛生產好的機器人手臂、腿裝在測試機上，時而扭轉、時而揮舞，完成各種高難度動作。「這裡可以全自動化測試各個模組的溫度、轉速、電壓等各種參數。」領益智造北京具身智慧超級工廠運營總監汪達艦說。

通過一個多小時的測試，這些模組就會被統一送往自動化整裝產線上。

整裝產線是不停旋轉的環形，分成下肢、軀幹、頭部、手臂4個分區，10個裝配工位上的工人們在機械臂的輔助下，把各個模組組裝成1台人形機器人。只需15分鐘，1台黑白相間的「天工3.0」就能整裝下線。

精華 FAQ

  • 因為它把零部件生產、模組測試與整機裝配整合在同一工廠內，並以高度自動化流程量產人形機器人，展現具身智慧製造能力。

  • 先在零部件產線完成手指等細部組裝，再進入模組生產線形成手臂、頭、軀幹與腿部，之後經測試機檢驗參數，最後送往整裝產線完成整機。

  • 依規畫，工廠將逐步擴大產能，目標在2026年達到1萬台套，2027年提升至2萬台套，並於2030年進一步提高到50萬台套。

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