中國工信部揭露智慧化新趨勢 工具機深度綑綁AI機器人

作為全球重要工具機生產國，中國工信部日前發布工業母機（中國也稱機床、台灣俗稱工具機）智慧化變革十大趨勢，其中AI、機器人已經跟工業母機深度綑綁，未來智慧化發展不僅在於單機智慧水平，更取決於誰能在數據標準、算法模型、智慧平台等生態層面率先建立協同優勢。

中國工信部近日在2026「工業母機+」百行萬企產需對接活動上，發布「工業母機智能化變革十大趨勢展望」顯示，目前工具機業有十大趨勢：一，新一代人工智能技術重塑工業母機底層邏輯；二，「工業母機+機器人+輔助裝備」一體化協同演進；三，智慧數控系統發展邁向開放式平台化架構；四，新型智慧功能部件拓寬工業母機性能邊界；五，全生命周期數據加速貫通並生成模型知識庫；六，多技術驅動工業母機全維智慧化升級；七，群體智慧構築全工藝鏈協同製造新體系；八，綠色製造與能效自優化成為剛性要求；九，安全可信成為智慧工業母機發展底線；十，智慧化生態重塑產業競爭新格局。

其中，機器人成為一大亮點，報告顯示，由「工業母機+機器人+輔助裝備」構成的柔性製造體系，將深刻改變人機協作關係，實現製程自主分析、路徑自主規畫、智慧化質量控制等功能，推動製造系統從固定自動化邁向柔性自適應，重塑智慧工廠生產組織形態。

報告稱，全球主要工業國家將工業母機視為製造業競爭的戰略高地，產業博弈正從「製造能力」比拚逐步聚焦到以人工智慧驅動的「智慧能力」的較量，從單一產品性能的比拼升級為智能化生態體系的較量，AI技術將成為影響工業母機發展的關鍵變量。

據德國機床製造商協會年初發布數據，2025年中國中國機床出口額占全球市場的21.6%，登頂世界第一，而德國市占降至16.7%。

根據央視報導，2025年中國工業母機行業規模以上企業營收超人民幣1.6兆，生產、消費額約占全球三分之一。