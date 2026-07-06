「縫紉機踩到冒煙」 義烏製風扇帽 在歐洲賣爆

義烏「風扇帽」熱銷歐洲，訂單持續湧入。(取材自經濟日報)

中國浙江義烏再度成為全球消暑商品供應重心，隨著歐洲多國近期氣溫攀升，多款「降溫神器」出口需求飆升，其中結合創意與實用功能的「風扇帽」成為市場焦點，訂單持續湧入，義烏生產現場被形容「縫紉機踩到冒煙」。

中媒經濟日報報導，在義烏多家服飾與帽業工廠內，縫紉機高速運轉、工人忙於裁剪與縫製，生產線幾乎沒有停歇。有業者形容，現場機器長時間運作導致溫度升高，「縫紉機踩到冒煙」雖帶有誇張說法，但也反映當前趕單強度之高。

業界表示，風扇帽早在去年夏季便曾出現銷售高峰，今年隨著產品升級至2.0版本再度走紅，部分型號甚至搭載太陽能板供電，被業者形容為「可穿戴的小型空調」，在歐洲市場尤其受到戶外工作者與旅遊族群青睞。目前多家工廠訂單已排至8月。

除了風扇帽外，義烏國際商貿城的摺扇與手持風扇同樣熱銷。業者指出，近期來自法國、德國 等地的訂單明顯增加，其中印有地標圖案的客製化摺扇，更被視為兼具時尚與實用功能的夏季配件，不少歐洲買家以空運方式緊急下單補貨。

一名來自烏克蘭的採購商表示，歐洲市場對各類風扇產品需求急升，「只要能快速到貨的風扇產品，我們都會採購」，反映當地消暑用品供應出現缺口。

在浙江寧波，多家電器製造企業同樣迎來出口旺季。包括家用冰淇淋機等新品持續外銷歐洲市場，企業負責人表示，新產品自今年3月上市以來，出口已達數萬台，並持續接獲德國、英國及西班牙等國新訂單，出貨節奏明顯加快。

寵物用品市場也同步受惠於夏季商機。多家廠商推出的寵物水上玩具及降溫產品，在東南亞、歐洲及北美市場銷售穩定成長，部分業者單月出口量已突破3萬件，年增幅超過兩成。

報導稱，業界普遍認為，短期內「降溫經濟」仍將維持高景氣，相關出口動能有望延續至夏季末段。