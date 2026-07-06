快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

印尼一家中國大型鎳礦冶煉企業，將整套生產線拆解後運回中國，引發關注。(取材自觀察者網)

中國與印尼 近年因鎳礦產業合作快速發展，但隨著印尼持續調整礦業政策，中資企業在當地的投資環境再度引發討論。中媒觀察者網報導，印尼一家中國大型鎳礦冶煉企業，已將整套生產線拆解後運回中國，引發外界關注。

報導指出，該企業耗時21天完成設備拆卸，並將整套生產線裝船運返中國。文章認為，此舉主要是因應印尼近年持續收緊礦業政策，避免企業投入巨額資金後，因政策變動導致經營成本大幅增加，影響獲利能力。

據報導，印尼擁有全球豐富的鎳礦資源，也是目前全球最大的鎳礦生產國之一。然而十多年前，當地鎳礦加工能力有限，為吸引外資，政府推出稅務優惠及投資獎勵措施，吸引包括中企在內的大量海外資本進駐，建立從採礦、冶煉到加工的完整供應鏈 。

隨著新能源產業快速發展，鎳已成為動力電池的重要原料，中企因此持續加碼投資印尼，累計投入數百億美元，協助當地建立全球具規模的鎳礦冶煉產業鏈，也讓印尼逐漸成為全球鎳供應重鎮。

不過，隨著產業逐漸成熟，印尼近年開始調整相關政策，包括限制鎳礦配額、提高礦業稅負及出口關稅，並提高伴生礦計價標準。文章還稱，部分政策涉及提高本地持股比例及要求技術合作，引發部分投資企業對經營環境穩定性的疑慮。

報導認為，在新政策壓力下，若企業繼續留在當地，可能面臨更高營運成本，因此選擇提前撤離設備，以降低資產遭長期閒置或議價能力受限的風險。相較於留下工廠等待談判，將核心設備運回，未來仍可在其他地區重新建廠，保留技術與生產能力。

文章進一步分析，此舉除可降低企業損失，也可能對印尼造成產能、就業及稅收等方面的影響，因此被視為中國企業面對海外投資政策變動時，較以往更積極的一種應對方式。

不過，截至目前，相關消息主要來自中國媒體報導，涉事企業名稱及印尼官方回應尚未公開證實。未來印尼是否進一步調整外資政策，以及中資企業是否改變海外布局，仍有待觀察。