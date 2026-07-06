中斷供稀土 日本沒招了？ 拆空調提取、被諷「撿垃圾」

日媒報導，由於國內稀土資源短缺，日本首次開始從廢舊的家用空調中提取稀土。(取材自環球網)

中國對日本稀土 管制奏效？據日媒報導，由於國內稀土資源短缺，日本首次開始從廢舊的家用空調(冷氣)中提取稀土，不少日本網民擔憂日本稀土短缺情況「已嚴重到不得不撿垃圾的地步」。消息傳到中國，官媒等多家媒體紛紛嘲諷日本「沒招了」，並引述日本學者的話打臉這項政策，稱日本想搞稀土國產化，「預計還要10年以上」。

中國官媒環球時報報導，在中國持續加強對日本稀土出口管制的背景下，日本近期啟動一項前所未有的大規模計畫─從廢舊家用冷氣中提取稀土。據全日本新聞網（ANN）報導，這項循環再利用嘗試由三菱電機牽頭發起，這是在中國加強對日本出口管制之下，日本國內首次進行此類嘗試。

主要流程為，首先從回收的室外機中取出壓縮機拆解，然後提取含有釹等稀土的磁鐵，經精煉後重新用於產品的製造。據測算，通過這一回收體系，空調製造所需稀土中約35%可由再利用品替代。

日媒稱，過去由於家用電器拆解難度高、成本昂貴，日本的稀土回收主要集中在工業廢料、風力發電機或部分新能源汽車上，針對家用空調的大規模、系統化稀土磁鐵回收是日本國內的首次嘗試。

環球時報報導，這一消息引發不少日本網民擔憂，有日本網民在社交平台上留言，「高市就稀土事宜聲稱『沒問題』，但實際看起來捉襟見肘」，吐槽日本為了找稀土「已到不得不撿垃圾的地步」。還有日本網民擔心此舉可能導致空調室外機盜竊事件增加。

中媒觀察者網則以「被中國逼到沒招了」形容日本此項政策，報導並引述日本東京大學教授岡部徹表示，「(日本)如果搞稀土國產化的話，預計還需要10年以上」。

「撿垃圾換稀土」在部分中國網民看來效率不高，有網民稱，家用空調中僅變頻空調外機壓縮機內的永磁體裡含稀土，單台回收量約20到30克，但這種回收稀土方式太慢，且成本很高，不太划算。

環時社評指出，日本藉拆空調找稀土，不僅是國際笑話，背後還有著深層信號和戰略警示。日本這場略顯狼狽的所謂「資源自救」，反映今年以來中國升級對日稀土等兩用物項出口管控的精準和及時，並暴露了「再軍事化」的戰略困境。

文中稱，日本今天的稀土困局，根源在於右翼勢力的迷思，他們誤以為擴充軍備就能實現「正常國家化」，誤以為可以靠拉幫結派圍堵中國，卻錯估了中國維護國家主權的決心。