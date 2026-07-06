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日方連發10警示：中國逾7艘軍艦部署西太平洋

記者謝守真／綜合報導
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6月下旬來，多艘中國海軍艦艇頻繁橫穿日本周邊要道，赴西太平洋海域活動。圖為貴陽艦...
6月下旬來，多艘中國海軍艦艇頻繁橫穿日本周邊要道，赴西太平洋海域活動。圖為貴陽艦資料照。(中新社)

東亞局勢持續升高，日本防衛省統合幕僚監部數據顯示，6月下旬以來，多艘中國海軍艦艇頻繁橫穿日本周邊要道，赴西太平洋海域活動，日方累計發布相關通報十次，其中6月29日單日最高達五次。統計顯示，涉及艦艇包括驅逐艦、護衛艦及補給艦等多型艦隻，活動範圍涵蓋日本海及西太平洋多個方向。

俄通社引述日本官方數據統計稱，解放軍海軍目前至少有七艘軍艦，部署在西太平洋。

據日本防衛省統合幕僚監部網站消息，6月24日至25日，052D導彈驅逐艦西寧艦和貴陽艦經對馬海峽進入日本海；6月26日，054A導彈護衛艦安陽艦經宮古海峽進入西太平洋；6月27日，052D導彈驅逐艦蘇州艦經橫當水道進入西太平洋；6月27日至28日，054A導彈護衛艦鹽城艦、一艘綜合補給艦及055驅逐艦南昌艦經大隅海峽進入西太平洋。

在此同時，6月29日至7月1日間，解放軍相關艦艇活動持續。6月29日，解放軍海軍電子偵察船，經橫當水道進入西太平洋；6月29日，052C導彈驅逐艦西安艦，經大隅海峽進入太平洋；6月30日，055驅逐艦東莞艦，經宮古海峽進入太平洋；7月1日，054A導彈護衛艦湘潭艦，經宮古海峽進入東海。

央視軍事引述軍事專家杜文龍表示，中國海軍在第一島鏈密集展開實戰演訓，主要目的有二：一、顯示中國海軍實戰水準，編隊訓練、遠洋訓練、實戰訓練相互組合；二、切斷周邊軍演形成的「演習鏈」。

杜文龍稱，特別是美國所主導的「肩並肩」演習，包括「堅毅之龍」、「勇敢盾牌」等演習都在周邊進行，說明周邊大國與盟國相互組合，正在把「第一島鏈」變成「演習鏈」。而解放軍必須顯示自己在周邊的能力，透過艦艇反覆穿越，證明針對中國周邊所謂演習鏈、導彈鏈，將被逐個打破。

從日本官方發布的資訊來看，目前至少有七艘解放軍艦艇部署在西太平洋。(取材自微博)
從日本官方發布的資訊來看，目前至少有七艘解放軍艦艇部署在西太平洋。(取材自微博)

日本防衛省統合幕僚監部數據顯示，自6月下旬來，多艘中國海軍艦艇頻繁穿越日本周邊海...
日本防衛省統合幕僚監部數據顯示，自6月下旬來，多艘中國海軍艦艇頻繁穿越日本周邊海空通道，並在西太平洋海域活動，日方累計發布相關通報10次，其中29日單日最高達5次。(取材自日本防衛省統合幕僚監部網站)

精華 FAQ

  • 因多艘中國海軍艦艇自6月下旬起密集穿越日本周邊海峽，前往日本海與西太平洋活動。日方持續掌握動向後，累計發布十次相關通報，單日最多達五次。

  • 通報提到的艦艇包括052D驅逐艦西寧艦、貴陽艦、蘇州艦，054A護衛艦安陽艦、鹽城艦、湘潭艦，以及055驅逐艦南昌艦、東莞艦等。

  • 軍事專家杜文龍表示，這是中國海軍在第一島鏈內進行密集實戰演訓，目的在展現遠洋與編隊作戰能力，同時打破美日等周邊軍演形成的「演習鏈」。

日本 解放軍

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