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俄艦抵青島 攜中啟黃海軍演 「航母殺手」瓦良格號在列

記者張鈺琪／綜合報導
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參加「海上聯合-2026」聯合演習的俄海軍「瓦良格」號導彈巡洋艦，5日靠泊青島某...
參加「海上聯合-2026」聯合演習的俄海軍「瓦良格」號導彈巡洋艦，5日靠泊青島某軍港。(新華社)

中國與俄羅斯繼6月27日進行聯合空中戰略巡航後，兩國海軍自6日起在青島附近海空域舉行「海上聯合-2026」聯合演習。演習結束後還將赴太平洋相關海域聯合巡航。俄羅斯海軍參演艦艇編隊5日抵山東青島，雙方參演兵力集結完畢。

外媒報導，參加中俄聯合演習的俄羅斯海軍艦艇編隊中，包括「瓦良格」號導彈巡洋艦。瓦良格號導彈巡洋艦有「航母殺手」之稱，其標誌性裝備是艦首左右兩舷的八座雙聯裝遠程超音速反艦導彈。

中國國防部發布，這是中俄兩軍年度合作計畫內安排。聯演結束後，雙方部分兵力將赴太平洋相關海域組織海上聯合巡航，旨在攜手應對安全挑戰，共同維護地區和平穩定。

俄羅斯衛星通訊社報導，「海上聯合-2026」演習7月6日至13日在黃海水域舉行。雙方在海軍航空兵支援下，協同演練聯合搜救行動，並進行反潛、防空作戰及聯合火砲射擊訓練。

中新社報導，參加聯合演習的俄羅斯海軍艦艇編隊5日抵達山東青島某軍港，與中方參演兵力會合，中方在碼頭為俄方舉行歡迎儀式。上午10時，俄海軍「瓦良格」號導彈巡洋艦靠泊完畢後，俄方編隊指揮員及各艦艦長離艦登岸，雙方並在歡迎儀式致詞。

此次演習，俄方參演兵力由「瓦良格」號導彈巡洋艦、「凜冽」號護衛艦、「烏法」號大型潛艇和「伊戈爾・別洛烏索夫」號救生船等組成。

中方參演兵力主要包括導彈驅逐艦開封艦、鞍山艦，導彈護衛艦蕪湖艦，綜合補給艦可可西里湖艦、援潛救生船陽澄湖船和一艘潛艇。除了水面艦艇及潛艇外，雙方還派出艦載直升機、陸戰隊員等參演。

報導稱，此次演習以「聯合應對海上安全威脅」為課題，分為兵力集結、港岸籌畫和海上演練三個階段。雙方在港岸階段將進行禮節性會見、聯合籌畫、專業研討交流。進入海上演練階段後，將開展聯合偵察、防空反導、對海打擊等多個科目演練。

中俄「海上聯合」系列演習已成兩軍年度合作項目，兩國自2021年起，每年定期在西太平洋海域開展海上聯合巡航。去年中俄「海上聯合-2025」曾在俄羅斯海參崴附近海空域舉行，演習後雙方也赴西太平洋相關海域組織海上聯合巡航。

中俄海軍6日起舉行「海上聯合-2026」聯合演習，此後還將赴太平洋相關海域聯合巡...
中俄海軍6日起舉行「海上聯合-2026」聯合演習，此後還將赴太平洋相關海域聯合巡航。圖為參加演習的俄海軍「瓦良格」號導彈巡洋艦5日靠泊青島某軍港。(新華社)

精華 FAQ

  • 演習名為「海上聯合-2026」，於7月6日至13日在黃海水域舉行，兵力則於5日先後抵達山東青島附近軍港完成會合。

  • 最受關注的是「瓦良格」號導彈巡洋艦，外媒稱其有「航母殺手」之稱，主要武器是艦首兩舷配置的遠程超音速反艦導彈。

  • 演習分兵力集結、港岸籌畫與海上演練三階段，內容包括聯合搜救、反潛、防空反導、聯合火砲射擊與對海打擊，結束後還將赴太平洋巡航。

俄羅斯 國防部

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