電彈就位、甲板畫線 四川艦或年底服役 戰力震懾台獨

四川艦已完成甲板畫線。(取材自央視)

解放軍 即將迎來首艘輕型航空母艦。央視新聞5日披露076型兩棲攻擊艦首艦四川艦最新進展，作為全球首艘配備電磁彈射裝置的兩棲攻擊艦，戰力達「準航母」級的四川艦甲板已畫線，電彈已就位，阻攔索已安裝。接下來四川艦將開展艦載機海上彈射起飛、攔阻回收等測試，待測試完成，便可正式服役，時間點可能在今年底或明年初。

中國軍事專家張軍社表示，四川艦的電磁軌道能輕鬆彈射30噸級的殲35隱身戰鬥機和空警600固定翼預警機。更重要的是，它能讓攻擊11型這類隱身無人機像「下餃子般」連續彈射，這種無人機蜂群戰術有可能成為076兩棲攻擊艦的「殺手鐧」。

張軍社說，四川艦將是一艘海上的小型航艦，既是傳統航艦的複製品，也可以成為一艘「無人機航艦」，適應未來的智慧化戰爭，擔負多元作戰任務。

張軍社同時表示，四川艦具有極強的立體登陸作戰能力，未來完全可以執行打擊「台獨」分裂勢力，維護國家統一的任務。

四川艦於2024年12月下水，2025年11月完成首次航行試驗，是中國首艘配備大型開放式飛行甲板的兩棲攻擊艦，滿載排水量達4萬餘噸，設置雙艦島式上層建築和全縱通飛行甲板，創新應用電磁彈射和阻攔技術，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等。

央視新聞指出，四川艦是中國第一型裝備雙艦島的兩棲攻擊艦，前艦島專注於航行指揮和編隊協同，後艦島則專門負責航空管制，包括無人機、直升機及固定翼戰機的指揮調度，提升了執行多種作戰任務的效率。

四川艦還配備電磁彈射裝置，這也是全球首艘配備電磁彈射裝置的兩棲攻擊艦。通常配備電磁彈射裝置的艦艇，搭載的艦載機起飛效率都很高，同時起飛速度快，這也代表四川艦將有更強的制空作戰能力和對地打擊能力。

張軍社說，首先，四川艦的根本性任務是遂行登陸作戰。具備三棲立體攻擊作戰能力，可輸送登陸部隊進行兩棲登陸。其攜帶的直升機可在敵灘頭陣地後方進行垂直登陸作戰，包括直升機機降作戰和空降作戰，前後夾擊更利於登陸作戰的成功。同時該型艦及其攜帶的戰鬥機、直升機、無人機可對兩棲登陸部隊實施火力支援，艦載戰鬥機進行後續清掃打擊。

其次，四川艦可與055型萬噸「大驅」、052型飛彈驅逐艦、054型飛彈護衛艦組成海上打擊編隊，未來四川艦還可以和解放軍其他航空母艦組成海上聯合作戰編隊，相互支援、協同配合。

四川艦電彈就位。(取材自央視)

全球首艘電彈兩攻的四川艦服役在即。(取材自央視)