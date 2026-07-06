分析：習近平獨裁整肅手段 效法史達林、毛澤東

中共總書記習近平1日主持105周年黨慶。(美聯社)

紐約時報 與華爾街 日報分析，中國國家主席習近平 正採用蘇聯「老大哥」史達林(Joseph Stalin)與中國前領導人毛澤東曾使用的獨裁手段鎮壓異己、安插親信，為無限期延續政權奠定基礎。習近平主導個人崇拜並要求絕對忠誠，執政以來已整肅數十名資深官員，其中不乏門生。

華爾街日報報導，習近平自2022年展開第三任期以來，半年內撤換三名政治局委員，為1976年以來該層級最大規模整肅，國防、外交、農業部長及多名軍事將領、地方領袖相繼落馬。

此外，習近平借鑒毛澤東時代做法，要求政治局委員在年度會議上自我批評與相互批判，以忠誠度作為考核標準之一。

史丹福大學(Stanford University)歷史學者科特金(Stephen Kotkin)指出，共產主義最驚人之處在於「它會處決自己的忠實信徒」，即使毫不動搖的死忠追隨者，仍可能因政權偏執而遭整肅。

美利堅大學(American University)國際關係學院助理教授、歷史學者唐志學(Joseph Torigian)表示，「你愈成功，敵人就愈怕你、愈會動員起來消滅你，因此你就愈需要整肅」，且「沒有平衡點，敵人會不斷出現。」

現年73歲的習近平擔任中共總書記已14年，他廢除毛澤東死後訂立的屆齡退休與任期限制等防範獨裁復辟的制度，準備在2027年連任中共中央總書記，接著在2028年接任第四個國家主席任期。

習近平只提拔年近七旬且被視為過渡角色的親信，強人策略也伴隨風險，包括壓制辯論、煽動恐懼讓政策制定更隨意，錯誤也更難糾正；加上他沒有培養明確接班人，缺乏明確繼任規畫，恐怕重蹈史達林與毛澤東身後爆發權力鬥爭的覆轍。

紐時指出，中國政治高度不透明，前國家主席胡錦濤2022年在中國共產黨第20次全國代表大會(中共20大)遭帶離會場、前總理李克強2023年驟逝等事件，至今真相未明，相關討論眾說紛紜。

亞洲社會政策研究所中國分析中心(Asia Society Policy Institute's Center for China Analysis)資深研究員吳國光分析，史達林、毛澤東與習近平的身上，均呈現「治理失敗、權力集中，接著整肅」的循環；吳國光解釋，治理愈糟，整肅愈嚴厲；整肅愈嚴厲，控制就愈緊，這種循環便是「史達林邏輯」。