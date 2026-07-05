我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣富豪搶進日本房市 成東京新建公寓最大境外買家

世界盃／英格蘭3：2淘汰墨西哥 將與挪威搶4強門票

中共中紀委人事變動 港媒：王岐山嫡系出局

（央社／香港6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
王岐山。（路透資料照片）
王岐山。（路透資料照片）

據報導，中共最高紀律檢查機關中紀委出現人事變動，中國前國家副主席、中紀委前書記王岐山的嫡系人馬肖培估計已經「出局」。

明報今天在報導中表示，中央紀律檢查委員會書記李希3日主持中紀委常委會會議，央視新聞聯播畫面顯示，兩名中紀委副書記缺席，包括中央軍委副主席張升民，以及新任全國政協社會和法制委員會副主任肖培。

報導表示，張升民已經卸任中央軍委紀委書記，由張曙光上將接替，不再與會屬正常，但肖培的缺席卻意味著他已經在中紀委「出局」，「提早下崗」。

據報導，肖培是王岐山的嫡系人馬，現年65歲，雖然已屆正部級官員的退休年齡，但中紀委副書記一般可以做完一屆。

肖培長期在北京宣傳系統工作，曾任北京青年報社總編輯、北京晚報總編輯、北京日報副總編輯、市委宣傳部副部長，在奧運會籌備階段擔任北京奧組委新聞宣傳部部長，時任北京市長王岐山則擔任奧組委執行主席。

2012年11月，王岐山升任政治局常委、中紀委書記；2013年，肖培調任中央辦公廳調研室五組組長，直接為王岐山服務，不久進入中紀委擔任宣傳部部長、監察部副部長，2017年10月擔任中紀委副書記。

在肖培「出局」之際，中紀委常委、組織部部長趙世勇則可能晉升。

報導表示，從央視畫面所見，趙世勇出席了上述會議，按照中紀委常委的排名次序，相信趙世勇已晉身中紀委領導，在明年1月中紀委大會上，有可能和張曙光雙雙晉升為副書記。

據介紹，趙世勇於1966年出生，西南農業大學畢業，曾在家鄉四川工作多年，擔任過遂寧市市長、遂寧市委書記，德陽市委書記，2019年底調到江蘇省，先後任副省長、省委常委兼省委秘書長、省委組織部部長，中共20大調任中紀委，負責紀委系統高層人事調配。

明報上月曾報導，王岐山多名嫡系官員先後受查落馬，包括最新受查的中央巡視工作領導小組辦公室前主任黎曉宏；黎曉宏當年在金融系統工作時的老部下，包括齊亮、李士華，此前也被中紀委帶走。

報導表示，王岐山在中共18大（2012年年底）擔任中紀委書記時，「見人殺人，見佛殺佛」，是當年反腐風暴中令人聞風喪膽的人物。最近幾年，卻輪到王岐山多名「大秘」被查，包括已被判死緩的董宏、田惠宇，以及今年3月落馬的國家金融監督管理總局副局長周亮。

精華 FAQ

  • 最受關注的是中紀委副書記肖培。報導指出，他在李希主持的常委會會議畫面中缺席，外界因此推測他可能已離開中紀委，屬於「提前下崗」的情況。

  • 因為張升民已卸任中央軍委紀委書記，由張曙光接替，不再出席中紀委常委會被認為屬於正常人事交接，與肖培的缺席性質不同。

  • 報導認為趙世勇已進入中紀委領導層，若依常委排名與後續安排推測，他有機會在明年1月中紀委大會上，和張曙光一同晉升為副書記。

中共

上一則

香港書商10年前遭綁架 王毅訪瑞典證實：桂民海健康無虞

延伸閱讀

解放軍晉升兩名上將 軍紀委書記與空軍司令員

解放軍晉升兩名上將 軍紀委書記與空軍司令員
涉高層人事與重大決策？ 中國中央政治局今召開會議

涉高層人事與重大決策？ 中國中央政治局今召開會議
解放軍因反腐剩4上將 建軍節料晉升2人 活動座次見端倪

解放軍因反腐剩4上將 建軍節料晉升2人 活動座次見端倪
習近平「超級幕僚長」蔡奇 把關忠誠新血助完成2大業 曾訪台灣讚這事

習近平「超級幕僚長」蔡奇 把關忠誠新血助完成2大業 曾訪台灣讚這事

熱門新聞

圖為中國茶飲品牌茉莉奶白（左）與法國精品品牌路易威登（右）商標對比。圖／取自微博

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

2026-07-02 09:12
山西某小區樓頂「霧化冷卻系統」視頻，被法媒報導並點讚。(取材自微博)

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

2026-07-02 21:12
中國恒大集團創辦人許家印登記於前妻丁玉梅名下的倫敦豪宅，目前成了一名瑞典籍遊民的臨時住所。(視頻截圖)

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

2026-06-30 21:14
網傳日本民眾排隊購買深圳影石創新（Insta360）雙攝雲台相機Luna Ultra。（取材自微博）

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

2026-07-02 09:30
中國女球迷在加拿大一家飯店電梯巧遇C羅，不僅獲得擁抱、簽名與合照，還激動到「掐了他一次」，只為確認不是夢。(取材自微博)

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

2026-07-04 22:00
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30

超人氣

更多 >
世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉
華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓
男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了
內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘

內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘
美高所得家長不走傳統路 另類K-8學校爆紅

美高所得家長不走傳統路 另類K-8學校爆紅