中共中紀委人事變動 港媒：王岐山嫡系出局

王岐山。（路透資料照片）

據報導，中共 最高紀律檢查機關中紀委出現人事變動，中國前國家副主席、中紀委前書記王岐山的嫡系人馬肖培估計已經「出局」。

明報今天在報導中表示，中央紀律檢查委員會書記李希3日主持中紀委常委會會議，央視新聞聯播畫面顯示，兩名中紀委副書記缺席，包括中央軍委副主席張升民，以及新任全國政協社會和法制委員會副主任肖培。

報導表示，張升民已經卸任中央軍委紀委書記，由張曙光上將接替，不再與會屬正常，但肖培的缺席卻意味著他已經在中紀委「出局」，「提早下崗」。

據報導，肖培是王岐山的嫡系人馬，現年65歲，雖然已屆正部級官員的退休年齡，但中紀委副書記一般可以做完一屆。

肖培長期在北京宣傳系統工作，曾任北京青年報社總編輯、北京晚報總編輯、北京日報副總編輯、市委宣傳部副部長，在奧運會籌備階段擔任北京奧組委新聞宣傳部部長，時任北京市長王岐山則擔任奧組委執行主席。

2012年11月，王岐山升任政治局常委、中紀委書記；2013年，肖培調任中央辦公廳調研室五組組長，直接為王岐山服務，不久進入中紀委擔任宣傳部部長、監察部副部長，2017年10月擔任中紀委副書記。

在肖培「出局」之際，中紀委常委、組織部部長趙世勇則可能晉升。

報導表示，從央視畫面所見，趙世勇出席了上述會議，按照中紀委常委的排名次序，相信趙世勇已晉身中紀委領導，在明年1月中紀委大會上，有可能和張曙光雙雙晉升為副書記。

據介紹，趙世勇於1966年出生，西南農業大學畢業，曾在家鄉四川工作多年，擔任過遂寧市市長、遂寧市委書記，德陽市委書記，2019年底調到江蘇省，先後任副省長、省委常委兼省委秘書長、省委組織部部長，中共20大調任中紀委，負責紀委系統高層人事調配。

明報上月曾報導，王岐山多名嫡系官員先後受查落馬，包括最新受查的中央巡視工作領導小組辦公室前主任黎曉宏；黎曉宏當年在金融系統工作時的老部下，包括齊亮、李士華，此前也被中紀委帶走。

報導表示，王岐山在中共18大（2012年年底）擔任中紀委書記時，「見人殺人，見佛殺佛」，是當年反腐風暴中令人聞風喪膽的人物。最近幾年，卻輪到王岐山多名「大秘」被查，包括已被判死緩的董宏、田惠宇，以及今年3月落馬的國家金融監督管理總局副局長周亮。