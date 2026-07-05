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歐盟對中「下最後通牒」：秋季貿易談判不成 就報復

中國新聞組╱北京5日電
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歐盟執委會主席范德賴恩再度對中歐經貿談判強硬表態，指中歐對話固然重要，但談判「必...
歐盟執委會主席范德賴恩再度對中歐經貿談判強硬表態，指中歐對話固然重要，但談判「必須取得令人滿意的成果」，否則歐盟將採取報復措施。(新華社)

歐盟與中國預計今年秋季舉行第二次貿易投資磋商機制部長級會議，雙方經貿角力持續升溫。歐盟執委會主席范德賴恩近日公開向北京「下最後通牒」，強調即將展開的貿易談判必須取得實質成果，否則歐盟已準備採取反制措施，處理長期存在的貿易失衡與市場競爭問題。

綜合外媒報導，范德賴恩3日在愛爾蘭科克市表示，中歐對話固然重要，但談判不能流於形式，必須帶來具體成果。她指出，歐盟將在談判中明確提出多項關切，包括中國受補貼商品大量湧入歐洲市場、歐洲企業進入中國市場受限，以及市場因政府補貼而產生的不公平競爭等議題。

范德賴恩表示，歐盟不希望繼續看到補貼扭曲市場秩序，若北京未展現改善意願，歐盟已為各種情況做好準備，現有政策工具都已擺上檯面，必要時也將評估採取其他措施，以維護歐洲企業的公平競爭環境。

分析指出，范德賴恩此番發言，被視為在秋季談判前向中國釋出強烈訊號，形同要求北京在貿易與市場開放問題上提出具體改善方案，否則歐盟可能祭出進一步報復措施。雖然她未說明具體內容，但外界普遍認為，歐盟可能運用貿易防衛工具或其他政策手段回應。

根據統計，歐盟去年對中國貿易逆差約達3600億歐元，龐大的逆差已成為雙方經貿關係的重要爭議焦點。今年6月29日，中國商務部長與歐盟貿易事務專員共同主持首次中歐貿易投資磋商機制會議，雙方並宣布成立磋商機制，下設四個工作小組，為後續談判建立制度化平台。

中國商務部日前也宣布，已正式邀請歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇於秋季訪問中國，出席第二次部長級會議，希望持續推動雙方經貿對話。

不過，中方學者對歐盟強硬立場並不認同。中國媒體引述丁純分析指出，北京近年面對外部經貿壓力已多次採取反制措施，沒有理由因歐洲施壓而讓步。他認為，中國已陸續建立反制長臂管轄及維護供應鏈安全等法律工具，加上稀土等關鍵原材料出口仍握有重要優勢，未來談判仍具相當籌碼。

精華 FAQ

  • 她強調談判不能流於形式，必須帶來具體成果，否則歐盟已準備動用現有政策工具，必要時還會評估其他措施，以回應貿易失衡與不公平競爭。

  • 歐盟主要關切中國補貼商品大量進入歐洲市場、歐洲企業進入中國受限，以及政府補貼造成的不公平競爭，認為這些問題扭曲了市場秩序。

  • 中方學者認為中國不會因外部施壓而輕易讓步，並指出中國已建立反制長臂管轄等法律工具，且在稀土等關鍵原料上仍握有重要優勢。

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