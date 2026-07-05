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世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

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深夜巧遇C羅 中國女球迷：我被帶到消防通道 擁抱3次

中國新聞組╱北京5日電
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32--了他一次」，只為確認不是夢。(取材自微博)
32--了他一次」，只為確認不是夢。(取材自微博)

葡萄牙足球巨星C羅(Cristiano Ronaldo)在2026世界盃率隊闖進16強後，一段與中國女球迷的暖心互動意外成為話題。中國球迷吳女分享，她在加拿大一家飯店電梯間巧遇C羅，不僅獲得擁抱、簽名與合照，還因激動到「掐了他一次」，只為確認眼前的一切不是夢，這段經歷也讓大批網友直呼「像電影情節」。

九派新聞報導，吳女3日在社群平台分享這段難忘回憶，表示此次專程前往加拿大就是為了看世界盃，自己最支持的球隊是葡萄牙，而最喜愛的球星正是陪伴她成長20多年的C羅。

吳女回憶，在葡萄牙擊敗克羅埃西亞後，當地時間深夜約12時，她在下榻飯店的電梯間巧遇C羅。當時她難掩興奮，C羅則先以手勢示意她保持安靜，隨後帶著她走進消防通道，希望不要影響其他住客，也讓兩人能安心交流。

她形容，那一刻自己彷彿成了「當晚多倫多最幸運的人」。在短短幾分鐘內，她與C羅擁抱三次，還忍不住輕掐對方一下，笑稱是為了確認自己不是在做夢。

談起這份長達24年的支持，吳女表示，自己11歲時便開始喜歡C羅。2004年UEFA European Championship期間，看到當時年輕的C羅因比賽落淚，深深感受到他對足球的熱愛，也因此一路支持至今。

真正見到偶像時，吳女沒有說出事先反覆演練過的話，而是對C羅說：「我看見了你對足球的愛。」C羅則微笑回應：「對，我總是很愛哭。」這句真誠的回答，也讓她更加感受到偶像卸下球星光環後最真實的一面。

臨別前，吳女沒有談勝負，也沒有祝福奪冠，只送上一句簡單卻真誠的鼓勵：「做自己，享受比賽。」她認為，這也是自己最想對一路堅持至今的偶像說的一句話。

這段暖心互動曝光後，引發網友熱烈討論，不少人直呼羨慕，也有人留言表示「還以為是AI生成」、「這運氣太不可思議了」。

中國女球迷在加拿大一家飯店電梯間巧遇C羅，引發熱議。(取材自微博)
中國女球迷在加拿大一家飯店電梯間巧遇C羅，引發熱議。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她在加拿大下榻飯店的電梯間，於深夜約12時巧遇C羅。當時C羅剛結束行程，為避免打擾其他住客，還帶她走進消防通道再交流。

  • 吳女表示，C羅先示意她保持安靜，之後與她擁抱三次，並完成簽名與合照。她太過激動，還輕掐對方一下確認自己不是在做夢。

  • 她從11歲起就開始支持C羅，至今已超過二十年。2004年看到年輕的C羅因比賽落淚，深受他對足球的熱愛打動，因此一路追隨至今。

C羅 加拿大 葡萄牙

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