上海球迷為日本隊助威挨轟「漢奸」 黨媒：要有邊界

中國球迷早前在上海酒吧觀看日本對戰瑞典的賽事，為日本隊歡呼，遭到黨媒批評。(路透)

日前有上海球迷在酒吧觀看世界盃 足球賽時為日本 隊歡呼。中共浙江省委宣傳部旗下新媒體發文，稱球迷助威應有「邊界」，並指網上有極端聲音「藉日本隊的出色發揮，對中華民族進行拉踩和惡意攻擊」。

微信公眾號「浙江宣傳」3日刊文，指上海某酒吧內一群人在觀看世足球賽時為日本隊歡呼，球迷還現場展示日本隊隊旗，發表針對中日關係現狀的看法等，經外媒報導後引發爭議。

隨後，上海市足球協會發布「世界盃足球賽文明觀賽倡議書」，指出「足球無國界，球迷有祖國」，倡議理性文明觀賽。

文章說，中國球迷跨國界支持其他球隊的現象並不限於日本隊，尤其中國隊長期缺席世界盃決賽圈，一些球迷會尋找「第二主隊」。確實有一些網友給日本隊點讚，「但這類點讚主要限於對足球競技水平的認可，並不意味著對其他方面的接受」。

文章說，中日之間有著無法忘卻的歷史傷痛，更關鍵的是當前不少日本政客仍在歷史與領土問題上「步步緊逼、不斷挑釁」。有些帳號一邊稱讚日本足球為「亞洲之光」，一邊發表「媚日言論」，甚至辱罵反駁的網友是東亞病夫，「這些帳號打著支持日本足球隊的名義，行『精日』言行之實」。

文章稱，球迷的助威聲應有邊界，不能使之成為「夾帶私貨」的工具。

聯合早報引述法媒報導，6月21日上海一家體育酒吧舉辦日本隊世界盃賽事觀賽活動，不少球迷身穿日本隊球衣，賽後還高舉日本隊隊旗合影。活動主辦人范先生受訪表示，許多80後、80後自小受到日本動漫「足球小將」影響，加上日本隊近年代表亞洲足球最高水準，因此希望以球迷身分給予支持。

事件隨後持續發酵。香港明報報導，復旦大學網紅教授沈逸6月25日在網路節目中，批評受訪球迷接受外媒採訪是在配合敵意媒體宣傳，甚至直指部分人士是「漢奸」，相關言論再度引發支持與反對雙方激烈交鋒。

上海市足球協會6月28日也發表聲明，同樣引用「足球無國界、球迷有祖國」的說法，提醒球迷在公共場所觀賽時，應留意服裝、言行及助威方式。

據報導，在6月29日日本隊迎戰巴西隊期間，上海多家酒吧更接獲警方上門提醒，要求店內不得出現日本隊球衣，顯示事件已從單純球迷文化，延伸至民族情感與公共輿論管理層面。