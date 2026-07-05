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機票搜索暴增30倍…中掀維德角旅遊熱 馬思純也想去

中國新聞組／北京5日電
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馬思純在社交平台發文想去一次維德角，引發共鳴。(取材自微博)
馬思純在社交平台發文想去一次維德角，引發共鳴。(取材自微博)

非洲小國維德角在2026世界盃足球賽中的表現寫下世足傳奇，而中國與維德角的友誼，讓中國球迷和民眾對這個國家產生爆表的好感，世界盃期間，中國旅遊平台關於「維德角」搜索量同比去年上漲388%，環比上月暴增852%，機票搜索量比上周暴增近30倍，當地酒店訂單量也同比去年上漲46%，中國掀起一波維德角旅遊熱，藝人馬思純也在社交平台發文「很想去一次維德角，去看看這個小小的卻如此堅韌的國家」引發共鳴。

潮新聞報導，攜程等國內OTA平台反饋，近期「維德角旅遊」、「維德角怎麼去」、「維德角簽證」等關鍵詞搜索熱度持續攀升。去哪兒旅行指數顯示，截至4日早8點，飛赴維德角首都普拉亞的機票搜索量比上周暴增近30倍。其中，北京、上海和廣州飛普拉亞的航班搜索熱度最高，廣州—普拉亞機票搜索量同比上周暴增184倍，

攜程數據顯示，截至6月中下旬，維德角搜索量同比去年上漲388%，環比上月暴增852%。機票訂單量同比去年上漲76%，酒店訂單量同比去年上漲46%。

在多個大型在線旅行平台搜索後發現，攜程平台在售一款從北京、上海、廣州、成都四地出發包含維德角旅行產品，總天數26天，串聯遊覽非洲各地，在行程第21天飛赴維德角，停留3天後離開，成人售價每人16萬元人民幣起，需7人以上才能成團。

儘管搜索度高，維德角對中國遊客實行落地簽，但受限目前從中國出發仍需中團、飛行時間較長及價格仍高等因素，實際報名人數在某些行程上似仍有限。該產品平台客服表示，並非所有班期都能成團，截至目前，只有2027年1月4日出發的班期有3人報名。

另有消息稱，維德角首都普拉亞及港口城市明德盧的酒店、民宿已經收到大量的遠期預訂諮詢。

維德角共和國位於北大西洋中部，距離西非海岸約500公里，由10個火山島組成，國土面積4033平方公里，人口約54.6萬。儘管屬於非洲國家，但受海洋氣候調節，這裡全年平均氣溫20℃至27℃，擁有約350天日照，被譽為「大西洋上的恆春之島」。

藝人馬思純4日在微博發文：「「很想去一次維德角，去看看這個小小的卻如此堅韌的國家」，並感慨「足球永遠不是只屬於勝利者的狂歡，我知道我更愛阿根廷，但還是會為浪漫而不朽的維德角隊流淚」，她說，「希望我們真的會記住他們」。

精華 FAQ

  • 主要因其在2026世界盃中的表現引發關注，加上中國民眾對這個非洲小國好感上升，帶動各大旅遊平台搜尋與訂單明顯增加。

  • 攜程顯示維德角搜尋量同比去年上漲388%，環比上月暴增852%；機票訂單同比增76%，酒店訂單同比增46%，機票搜尋近30倍飆升。

  • 目前從中國出發多需參加中團，飛行時間長且費用高，部分產品成人每人16萬元起，且並非所有班期都能成團，因此報名仍偏有限。

世界盃 機票 維德角

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