世界盃／維德角雖敗猶榮 與阿根廷之戰 在中收視率爆炸

世界盃16強賽阿根廷對陣維德角，大批中國球迷把希望寄託在有「中國元素」的「非洲黑馬」維德角隊上。圖為梅西(左)與維德角隊門將沃津尼亞。(新華社)

中國國足無緣2026世界盃 足球賽，大批中國球迷把希望寄託在有「中國元素」的「非洲黑馬」維德角 隊上，不僅在社交平台應援，北京時間4日清晨，央視CCTV5轉播阿根廷 隊對維德角隊比賽，更在大清早時段創下3.8912收視率，收視市占突破50%，觀看人次達1871萬，平均兩台電視裡就有一台觀看。維德角並表達了計畫與國足對陣意願，國足的回應是短期內沒時間，這個回應引發大批網民吐槽，酸「沒實力還擺架子，別自取其辱了」。

據新浪報導，世界盃16強賽，阿根廷加時賽3：2戰勝維德角，涉險過關，CCTV5 4日清晨轉播這場比賽，在中國創下了驚人收視率，實時收視峰值3.8912%、市占率破50%。

網傳另一個率版本是，CCTV5轉播該場比賽直播收視率破3.1%，市占率達45%。在清晨6點非黃金時段，收視卻直接碾壓同期各類新聞節目，同時創下清晨檔世界盃收視新紀錄。咪咕、小紅書等平台同步直播，小紅書觀賽人次超4000萬，實際觀看人數遠超電視端統計。

多家自媒體分析原因，一是這個人口僅54萬的小國此次的驚人戰績，被稱「黑馬」的草根逆襲。另一個主要原因是，中國國足此次沒能參賽，許多中國球迷把關注度放在了有「中國元素」的維德角，因為中國為他們援建體育場，維德角晉級世界盃的關鍵預選賽主場——普拉亞國家體育場就是由中國全額援建。基於援建和華人故事帶來的親近感，愈來愈多感情無處寄託的球迷把維德角當作「國足」來對待，在意弱者對位強者時不屈不撓的精神。

另據北京青年報報導，維德角不僅一次感謝過中國援助，維德角足協副主席桑托斯近日公開表示，希望在世界盃結束後，安排維德角隊赴華與中國男足進行一場國際友誼賽，維德角高層已與中方對接促成，藉此希加深兩國的友好往來。

不過截止到目前，中國足協並沒有與維德角隊的具體比賽計畫。報導指出，國足因為要全力備戰明年初在沙烏地舉行的亞洲盃，今秋的國際比賽日窗口期內傾向於與亞洲杯同組對手風格相近的球隊進行熱身賽，其中與烏茲別克、北韓兩隊的比賽已基本敲定，這也意味著中、維兩隊短期內不會交手。一旦維德角足協發出正式邀約，中國足協表示，會認真考慮。

國足的回應在網上被網民酸爆「怎麼好意思說出口的」、「這個，國足不配了」、「千萬不能輕易交手呀，這樣可以保持與維德角從未敗過的戰績」、「何必自取其辱」、「可別來啊！浪費資源」、「可別出去丟人了」、「秒慫」。