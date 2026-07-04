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中國被揭祕密訓練俄軍 德國要求與中國駐德大使緊急會談

記者陳湘瑾／即時報導
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路透引述文件報導，指中國2025年曾祕密為俄羅斯軍隊提供軍事訓練。圖為俄羅斯軍人...
路透引述文件報導，指中國2025年曾祕密為俄羅斯軍隊提供軍事訓練。圖為俄羅斯軍人列隊走過紅場。（新華社）

路透日前引述歐洲官員及文件報導，中國2025年曾祕密為俄羅斯軍隊提供軍事訓練。德國外交部3日表示，已要求與中國駐德大使進行緊急會談，強調任何協助俄羅斯持續對烏戰爭的行為，都將威脅德國安全。

路透1日報導，根據兩名歐洲官員及路透取得的文件，中國2025年祕密為俄羅斯軍隊提供軍事訓練，是由俄羅斯總統普亭的國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）親自批准，至少有4名俄羅斯與中國將領直接參與。

路透先前曾在今年5月19日引述3家歐洲情報機構消息及內部報告指出，解放軍於2025年底在北京、南京等多地祕密訓練約200名俄軍。

德國外交部發言人周五表示，德國已要求與中國駐德國大使舉行緊急會談，原因是有報導指出中國正在訓練俄羅斯士兵。

德國外交部一名消息人士表示，任何使俄羅斯得以繼續對烏克蘭發動侵略戰爭的行為，同樣也威脅到德國的安全，並稱「中國對俄羅斯這場殘酷侵略戰爭所提供的關鍵且日益增加的支持，已直接影響到我們的安全」。

中國駐德國大使館目前並未就此事發表聲明，但此前曾表示，相關指控毫無根據。

據歐洲媒體「Euronews」報導，德國總理梅爾茨本周與愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛三國領袖會面時表示，俄羅斯持續侵犯北約領空，發動網路混合攻擊，並破壞波羅的海海底電纜。莫斯科正測試北約是否團結、是否具有決心。過去四年多來，已經看到俄羅斯修正主義在烏克蘭會造成什麼樣的後果。德國將提高國防支出目標，也將持續支持烏克蘭。

精華 FAQ

  • 報導指出，中國在2025年祕密為俄羅斯軍隊提供軍事訓練，且有中俄高層將領參與。此事被德國視為可能延長俄烏戰爭、進一步衝擊歐洲安全的重要因素。

  • 德國外交部表示，已要求與中國駐德國大使舉行緊急會談，並明確指出任何協助俄羅斯持續對烏作戰的行為，都會對德國安全構成威脅。

  • 德國消息人士稱，中國對俄羅斯這場侵略戰爭提供的關鍵且日益增加的支持，已直接影響德國安全。德方也強調將提高國防支出並持續支持烏克蘭。

德國 普亭 俄羅斯

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