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抗議「民族團結法」 藏獨人士在聯合國總部外自焚亡

記者廖士鋒／綜合報導
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一名藏獨人士2日在紐約聯合國總部外自焚，流亡藏人政府網站官員稱，中國1日通過的「民族團結進步促進法」將進一步削弱西藏獨特的語言、文化和宗教傳統，對西藏民族身分認同及文化傳承構成嚴重威脅。

中國外交部3日在例行記者會上，路透記者提問，一名西藏獨立運動人士在紐約聯合國總部門前自焚身亡。中國外交部發言人郭嘉昆表示，「我們注意到有關報導，相信有關國家會按照本國法律處理」。郭嘉昆強調，西藏自古以來就是中國領土不可分割的一部分。

流亡藏人媒體「西藏之聲」3日報導，西藏運動人士洛嘎．讓贊在聯合國總部外透過直播發表支持西藏獨立訴求後自焚抗議。相關影片顯示，他全身被包覆在火球中，最後倒下，身旁有藏獨旗幟「雪山獅子旗」。

德國之聲引述紐約警方稱，當地時間2日下午6點半左右，警方獲報後在聯合國總部附近發現一名52歲男子全身嚴重燒傷，送醫後不治。紐約地方媒體amNewYork報導，讓贊是一名優步（Uber）司機，當天手持西藏旗幟前往現場。

另據流亡藏人政府網站消息，其司政（流亡政府領導者職稱）邊巴次仁6月29日應邀出席「藏中關係國際研討會」演講時對中國近期通過的「民族團結進步促進法」表達了嚴重關切。

他指出，這項法案將進一步削弱西藏獨特的語言、文化和宗教傳統，對西藏民族身分認同及文化傳承構成嚴重威脅，並加劇中國中國政府推行同化政策的趨勢。

美國之音報導，人權組織「公民力量」創辦人楊建利明楊建利說，對於中共而言，此類自焚事件在國際上的發酵屬於重大政治安全隱患。他指出：「為了嚴防境外抗議浪潮倒灌境內，並在西藏、新疆，香港等敏感地區引發連鎖反應，官方必然在網絡空間和現實社會中啟動最高級別的壓製機制。」

精華 FAQ

  • 事件發生在紐約聯合國總部外，死者為52歲的藏獨人士洛嘎．讓贊。報導指他先透過直播表達支持西藏獨立訴求，之後在現場自焚，送醫後不治身亡。

  • 流亡藏人政府認為，中國新通過的民族團結進步促進法，將進一步削弱西藏的語言、文化與宗教傳統，威脅民族身分認同與文化傳承，並加劇同化政策的疑慮。

  • 中國外交部表示已注意到相關報導，並相信有關國家會依本國法律處理；同時重申西藏自古以來就是中國領土不可分割的一部分，未正面回應抗議訴求。

聯合國

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