七七事變前夕 日本駐北京大使館示警：留意中國反日情緒

七七事變89年前夕，日本駐北京大使館向在中國的日人發出警示。 圖為北京盧溝橋。(記者廖士鋒／攝影)

因日本 首相高市早苗 去年底涉台言論以及最近日菲海域畫界而緊張的北京與東京關係，影響範圍波及諸多領域，而在七七事變89年前夕，日本駐北京大使館 向在中日本人發送郵件，提醒稱「需特別注意反日情緒高漲」。

日本共同社報導，日本駐北京大使館2日鑒於「盧溝橋事變」即將迎來89周年，向在中的日本人發送郵件，提醒稱「需特別注意反日情緒高漲」。使館方面呼籲，外出時應留意可疑人員靠近，儘量結伴同行等，採取一切可能措施確保自身安全。同時強調攜兒童出行時充分採取防範措施。

報導特別提到，2024年9月18日，廣東省深圳市發生了日本男童遭中國男子襲擊身亡事件。行凶日期是引發九一八事變相同日期。男童隨後不治身亡。

同時，為加深對日本飲食文化的理解，日本駐北京大使館2日舉辦了面向中國人的活動。在日中關係降溫的情況下，接受邀請的約100人參加了活動。招待客人的除壽司、茶碗蒸等日本料理之外，還有寶酒造（京都市）的日本酒等。

報導指出，在活動中，廚師表演一邊轉動蘿蔔一邊用刀削薄片的「旋蘿蔔片」技巧，萬代南夢宮展示了蠟筆小新和高達等日本人氣動畫的點心。一名大中女性品嘗了壽司等後滿足地說，日本菜不油膩，健康而且好吃。關於最近惡化的日中關係，她表示，周圍也有去日本留學的人，沒有直接的影響。

日本駐北京大使金杉憲治致辭稱：「在中國也有很多機會看到人們享用日料和酒，我感到很高興。」

金杉憲治2日下午另在微博貼文指出，前一陣他來到了河南洛陽，這也是承載了日本和中國文化交流史的地方。「我去看了應天門遺址附近的『日本國遣唐使遣隋使訪都之地』的石碑，和曾進行佛教交流的大福先寺。站在這樣的地方，就能感受到千年前人們彼此學習的可貴精神，很受觸動」。