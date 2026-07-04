中英經貿會議 王文濤促調整鋼鐵配額

中國商務部長王文濤(左)與英國商貿大臣凱爾，2日在倫敦共同主持召開中英經貿聯委會第15次會議。(取材自中國商務部網站)

中國商務部 部長王文濤與英國商貿大臣凱爾（Peter Kyle），2日在倫敦共同主持召開中英經貿聯委會第15次會議。中方呼籲提供公平公正非歧視 的投資環境，並要求英方調整鋼鐵配額措施；英方則關切稀土 出口管制以及公平競爭環境。

據中國商務部官網，王文濤表示，中方願與英方加快推進中英服貿協定聯合可行性研究工作，歡迎英國企業擴大對華投資，希望英方為中國企業赴英投資提供公平公正非歧視的環境。

他也特別提到，中方對7月1日生效的英國鋼鐵配額措施表示嚴重關切，希望英方盡快調整措施，確保其符合世貿規則。

為應對高能源成本、中國廉價鋼鐵湧入等因素對英國鋼鐵製造商帶來的衝擊。英國7月1日起採取新措施，將免稅鋼鐵進口配額較現行保障措施大幅削減51%，年度免稅配額總量降至約320萬噸，對超出配額的進口鋼鐵產品徵收高達50%關稅。

英國商業貿易部發布的會議概要說明（factsheet）則顯示，雙方也討論影響英中企業經商環境及市場准入的各項議題，包括全球貿易緊張局勢和全球經濟失衡等問題。雙方均認同，就經濟往來涉及的國家安全影響維持公開對話具有重要性。

凱爾並在會議中提到數項關切，包括稀土出口管制對全球供應鏈造成的影響，以及破壞英國企業公平競爭環境的相關問題。

另外，王文濤同一天也在倫敦主持在「英中資企業圓桌會」。來自金融、保險、新能源、汽車、零售、電信等領域的十多家在英中資企業負責人和英國中國商會負責人參加會議，介紹在英業務情況，並就維護企業海外利益、拓展務實合作等提出具體訴求。

代表英國企業利益的英國商會同日撰文指出，英中雙邊貿易規模龐大，但中小企業仍難以進入中國市場，英國作為服務業大國，在中國有龐大市場潛力，呼籲中英經貿聯委會帶來更好的市場准入、更高的法規可預測性和真正的商業機會。

該文並指，英中仍要面臨鋼鐵、國家安全、供應鏈韌性、不公平競爭等問題，但雙方仍需要穩定的溝通管道和制度化架構。

中國商務部長王文濤與英國商貿大臣凱爾，2日在倫敦共同主持召開中英經貿聯委會第15次會議。(取材自中國商務部網站)