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歐洲熱爆搶空調 中歐班列救命 「中國製造」磨刀霍霍80%空白市場

中國新聞組／北京4日電
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高溫席捲歐洲，中國家電品牌在當地大受歡迎。圖為美的集團德國研發中心人員展示分體空...
高溫席捲歐洲，中國家電品牌在當地大受歡迎。圖為美的集團德國研發中心人員展示分體空調PortaSplit的安裝。(新華社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：歐洲高溫熱浪推升空調需求，約八成家庭仍未裝機。
  • 重點二：美的格力等改用中歐班列，交貨期由四十天縮至十五至二十五天。
  • 重點三：低滲透率與極端氣候變化，使中國空調有望擴大歐洲市占。

歐洲近日遭遇罕見高溫熱浪，多地氣溫突破40℃，引發空調需求急速飆升，部分市場甚至出現「搶空調」現象。由於歐洲家庭長期空調滲透率僅約20%，約80%家庭仍未配置空調設備，使得這波需求被視為潛力龐大的空白市場，也讓中國製空調在短時間內出現銷售與物流雙重爆量。

BT財經報導，在需求急遽上升之際，美的、格力、TCL等中國家電企業迅速調整供應鏈策略，將原本以海運為主的出口模式，改由「中歐班列」承擔部分運輸任務，使整體交貨時間從約40天大幅縮短至15至25天。這一變化，使得產品能在熱浪高峰期間快速抵達歐洲市場。

作為連接中國與歐洲跨境鐵路運輸網絡的中歐班列，自2013年運行以來已逐步常態化，貨物品類擴展至超過5萬種，涵蓋電子產品、「新三樣」新能源產品，以及白色家電等多個領域。

業內人士指出，相較傳統海運動輒約40天的運輸周期，中歐班列在時效上的優勢尤為明顯。在此次歐洲高溫需求爆發中，快速運輸能力成為中國空調搶占市場的關鍵因素之一。

分析指出，歐洲空調市場長期處於低滲透率狀態，一方面與建築結構與能源政策有關，另一方面也受過去氣候條件影響。然而在氣候變遷推動極端高溫常態化後，空調需求正在快速轉變為剛性需求。中國製造憑藉規模化生產與供應鏈效率，有望在這一輪需求中進一步擴大市占。

另據環球時報社評，「裝空調還是不裝空調，這是個問題」。歐洲部分國家過去常以高標準審視中國製造與經貿合作，甚至將正常產業競爭政治化。然而在實際生活需求面前，氣候帶來的民生壓力正在改變市場選擇邏輯。評論認為，全球供應鏈的互補性與合作性，仍是應對氣候與能源挑戰的重要路徑。

報導亦提及，中歐班列在此次供應鏈調度中扮演關鍵角色，從傳統「海運主導」逐步轉向「鐵海並行」的多元物流結構，使中國製造在應對突發性海外需求時具備更高彈性與效率。隨著歐洲空調市場潛在需求持續釋放，中國家電企業有機會進一步擴大在當地的市場布局。

高溫席捲歐洲，中國家電品牌在當地大受歡迎。圖為美的集團在德國的研發中心。(新華社...
高溫席捲歐洲，中國家電品牌在當地大受歡迎。圖為美的集團在德國的研發中心。(新華社)

精華 FAQ

  • 因多地氣溫突破四十度，居民對降溫設備需求急升；而歐洲家庭空調滲透率僅約兩成，許多家庭原本未裝機，形成可快速釋放的龐大新增需求。

  • 美的、格力、TCL等企業把部分出口從海運轉向中歐班列，將交貨時間由約四十天縮短到十五至二十五天，讓產品能在熱浪高峰前送達市場。

  • 報導認為歐洲空調市場長期低滲透，但氣候變遷正使需求轉為剛性；中國製造具規模與供應鏈優勢，搭配鐵海並行物流，有望進一步擴大市占。

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