美拒簽中國留學生 前助卿：愚蠢政策

美國前助理國務卿、前美國國家情報委員會主席馮稼時（Thomas Fingar）3日在北京舉行的第14屆世界和平論壇表示，美國近年以國家安全為由限制中國留學生 赴美，甚至將部分學生視為「間諜」而拒發簽證，不僅無助於維護安全，更是「愚蠢且適得其反」的做法；他強調，人工智慧（AI）的發展雖然存在競爭，但本質並非國家之間的對抗，若一味以地緣政治角度解讀，反而將錯失合作契機。

觀察者網報導，馮稼時指出，美國總統川普 於第一任期簽署第10043號總統公告，以防範間諜活動為由，限制特定中國學生及學者取得赴美簽證。近年來，已有數以千計中國留學生與研究人員因此遭拒簽或遣返。

他表示，相關政策雖不完全只針對中國，但本質上屬於當時美國政府整體反移民、反外國人的政策延伸，不能因此合理化其負面影響。他直言，美國目前採取的措施「是不對的，也是適得其反」，不僅削弱兩國人民交流，也不利於美國自身利益。

馮稼時指出，受政策影響，在美中國留學生人數已由約40萬人降至30多萬人，而赴中國求學的美國學生，更從過去數千人大幅減少至約500人。他認為，這種雙向交流持續萎縮，對中美兩國都不是好現象，未來恐怕還需要經歷兩個選舉週期，才有機會看到政策逐步調整。

他進一步表示，美國是一個移民國家，反移民政策影響的不只是中國人，而是來自世界各地的移民。

另外，在談及人工智慧議題時，馮稼時也呼籲外界避免將AI發展完全套入中美競爭框架。他認為，技術創新與商業化確實會帶來企業間競爭，但不代表AI本質就是國家之間的對抗，更不應將每一次技術突破都視為國力消長的象徵。

他指出，AI除了軍事應用之外，在醫療照護、疾病防治、氣候變遷、科學研究等領域，都蘊藏龐大的合作空間。各國若能透過合作、共享經驗與相互學習，將更有助於推動技術進步與解決全球共同挑戰；若只以競爭思維看待AI發展，反而可能錯失互利共贏的機會。