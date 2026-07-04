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美拒簽中國留學生 前助卿：愚蠢政策

中國新聞組╱北京4日電
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美國前助理國務卿、前美國國家情報委員會主席馮稼時（Thomas Fingar）3日在北京舉行的第14屆世界和平論壇表示，美國近年以國家安全為由限制中國留學生赴美，甚至將部分學生視為「間諜」而拒發簽證，不僅無助於維護安全，更是「愚蠢且適得其反」的做法；他強調，人工智慧（AI）的發展雖然存在競爭，但本質並非國家之間的對抗，若一味以地緣政治角度解讀，反而將錯失合作契機。

觀察者網報導，馮稼時指出，美國總統川普於第一任期簽署第10043號總統公告，以防範間諜活動為由，限制特定中國學生及學者取得赴美簽證。近年來，已有數以千計中國留學生與研究人員因此遭拒簽或遣返。

他表示，相關政策雖不完全只針對中國，但本質上屬於當時美國政府整體反移民、反外國人的政策延伸，不能因此合理化其負面影響。他直言，美國目前採取的措施「是不對的，也是適得其反」，不僅削弱兩國人民交流，也不利於美國自身利益。

馮稼時指出，受政策影響，在美中國留學生人數已由約40萬人降至30多萬人，而赴中國求學的美國學生，更從過去數千人大幅減少至約500人。他認為，這種雙向交流持續萎縮，對中美兩國都不是好現象，未來恐怕還需要經歷兩個選舉週期，才有機會看到政策逐步調整。

他進一步表示，美國是一個移民國家，反移民政策影響的不只是中國人，而是來自世界各地的移民。

另外，在談及人工智慧議題時，馮稼時也呼籲外界避免將AI發展完全套入中美競爭框架。他認為，技術創新與商業化確實會帶來企業間競爭，但不代表AI本質就是國家之間的對抗，更不應將每一次技術突破都視為國力消長的象徵。

他指出，AI除了軍事應用之外，在醫療照護、疾病防治、氣候變遷、科學研究等領域，都蘊藏龐大的合作空間。各國若能透過合作、共享經驗與相互學習，將更有助於推動技術進步與解決全球共同挑戰；若只以競爭思維看待AI發展，反而可能錯失互利共贏的機會。

精華 FAQ

  • 他認為美國以國家安全名義拒簽中國留學生，甚至把部分學生視為間諜，是愚蠢且適得其反的政策，不但無助安全，也削弱兩國交流與美國自身利益。

  • 該公告以防範間諜活動為由限制特定中國學生與學者簽證，近年已造成數以千計的人遭拒簽或遣返，並使在美中國學生與赴中美國學生都明顯減少。

  • 馮稼時主張AI的技術競爭不等於國家對抗，除軍事外，AI在醫療、疾病防治、氣候變遷與科研等領域都適合合作，過度地緣政治化反而會錯失機會。

川普 中國留學生

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