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1個月內10連發 美駐華使館預警赴中風險 北京：散布謊言

中國新聞組╱北京4日電
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美國駐華大使館和領事館一個月內密集連發10道預警，令外界關注。圖為北京「中國尊」...
美國駐華大使館和領事館一個月內密集連發10道預警，令外界關注。圖為北京「中國尊」發生撞機事件後，6月26日，警方封鎖了通往「中國尊」的一條道路。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美駐華使領館一個月內密集發布十道赴中風險預警。
  • 重點二：最新三則聚焦宗教、社群媒體監控與新聞工作風險。
  • 重點三：中方指控美方散布謊言，雙方再度顯露治理分歧。

美國駐華大使館和領事館自7月1日起連續三日透過社群平台X發布三則安全預警，提醒在中國的美國公民注意宗教活動、社群媒體監控及新聞工作風險。連同6月中旬以來的多項旅行與安全提醒，前後不到一個月時間內密集連發10道預警，令外界關注。

美國之音報導，從7月1日到3日，美國駐華使領館分別以中英文在社媒平台X先後推出三道預警。7月1日首則預警聚焦宗教活動風險，指出在中國參與未經官方批准的宗教聚會，可能面臨罰款、拘留、逮捕甚至驅逐出境等後果。7月2日發布的第二則提醒，針對社群媒體監管，指中國對微信、小紅書、微博等平台帳號進行廣泛監控，同時美國主流社群平台在中國境內亦被限制使用。

7月3日發布的第三則預警則聚焦媒體工作環境，指中國資訊環境受到執政黨高度管控，新聞與言論自由受限，外國記者可能面臨施壓、拘留或驅逐風險。美方強調，在華新聞工作者須對潛在法律與行政風險保持高度警覺。

除上述三則新預警外，美國駐華使領館自6月13日至30日期間，亦已發布多項風險提醒，內容涵蓋雙重國籍問題、出境限制與拘留風險、華裔背景與美國政府關聯所可能引發的審查，以及網路隱私與執法不確定性等議題。美國國務院目前對中國維持第二級旅行警示，建議旅客「提高警覺」。

美駐華使領館密集連發預警，令外界關注。人權組織「公民力量」創辦人楊建利分析，美駐華使館近期的「十連發」預警，表面上是針對宗教、媒體與數位安全，實際上反映出美方對中國政治與社會環境的風險評估正在調整。他認為，在中國即將進入政治敏感期，以及新實施的「民族團結進步促進法」引發國際爭議之際，當地資訊管控與政治正趨於收緊。

楊建利表示，這類密集警示向在華及計畫赴華的美國公民傳遞明確訊號，即在言論、宗教與資訊活動上需極度謹慎，「避免因言獲罪並維持低調行為」。

另一方面，中國外交部發言人郭嘉昆3日則在例行記者會回應，部分國家帶有意識形態偏見，對中國民族政策與社會發展「以偏概全」，並指控相關評論屬於政治操弄與不實資訊，敦促相關國家「停止散布謊言」。他強調，中方堅決反對外部勢力干涉內政，並否認有關人權與民族政策的指控。

隨著中美在科技、資訊與人員交流層面的摩擦持續，美方密集發布安全預警與中方的反制回應，進一步凸顯雙邊在治理模式與價值觀上的差異，也使外界對未來人員往來與資訊流通環境的走向保持高度關注。

中國外交部發言人郭嘉昆3日駁斥美國與歐盟關切中國民族團結進步促進法，圖為郭嘉昆先...
中國外交部發言人郭嘉昆3日駁斥美國與歐盟關切中國民族團結進步促進法，圖為郭嘉昆先前主持記者會。（歐新社）

精華 FAQ

  • 預警主要涵蓋宗教活動、社群媒體監控、新聞工作風險，並延伸到雙重國籍、出境限制、拘留風險、網路隱私與執法不確定性等議題。

  • 因為預警數量密集，顯示美方對中國政治與社會環境的風險評估正在升高，也反映其對言論、宗教與資訊活動受限的擔憂。

  • 中國外交部發言人郭嘉昆指責部分國家帶有意識形態偏見，將評論視為政治操弄與不實資訊，並要求停止散布謊言、反對外部干涉內政。

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