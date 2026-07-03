中國商務部：邀歐方秋季訪華 舉行第2次貿易磋商例會

中國商務部新聞發言人何亞東。(取材自商務微新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 中國商務部表示，已邀請歐盟貿易與經濟安全委員謝夫喬維奇秋季訪華，續開中歐貿易投資磋商例會，並強調雙方已確立穩定平衡的關鍵貿易夥伴定位。

中國商務部 2日表示，中方已邀請歐盟 委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）今年秋季訪華，舉行中歐貿易投資磋商機制第二次例會。商務部並稱，雙方已就中歐經貿關係新定位達成共識，即穩定、平衡的中歐關鍵貿易夥伴。

新華社報導，中國商務部2日舉行例行記者會。商務部新聞發言人何亞東介紹中歐貿易投資磋商機制首次會議情況時表示，中歐貿易投資磋商機制是中歐在經貿領域新建立的常態化交流機制，雙方商定每年舉行一至二次部長級會議。

何亞東稱，中方已邀請歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇於今年秋季訪華，舉行磋商機制第二次例會。

據中國商務部官網消息，中國商務部長王文濤6月29日在歐盟總部，與謝夫喬維奇共同主持中歐貿易投資磋商機制首次會議，並於會後發表聯合聲明。雙方確認正式成立該磋商機制，下設貿易和投資平衡、出口管制、智慧財產權、世貿組織改革四個工作板塊，並設立聯合監測機制。

何亞東介紹，首次會議期間，雙方重點討論從三個領域著手，推動貿易「向上平衡」，而不是「向下平衡」。第一是新興領域，雙方將努力擴大在AI和綠色轉型等領域合作；第二是潛在領域，雙方將深入挖掘服務貿易等領域合作潛力；第三是問題領域，雙方將透過市場准入磋商，推動彼此關切逐步解決。

何亞東表示，雙方就中歐經貿關係的新定位達成共識，即穩定、平衡的中歐關鍵貿易夥伴。這有助改善中歐企業的預期，為中歐乃至全球經濟發展注入更多確定性。

另，何亞東也回應有關降低或取消對美國農產品關稅的提問。他表示，農產品貿易是中美經貿合作的重要組成部分。經過近期經貿磋商，雙方設定了擴大農產品雙向貿易的指導性目標，並原則同意將相關農產品納入對等降稅框架安排。

何亞東說，企業將遵循市場化原則，根據實際需求和市場條件自主開展貿易。中方願與美方相向而行，為雙向農產品貿易創造有利條件。