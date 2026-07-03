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中商務部：擴大雙向貿易目標 美農產品納對等降稅框架

中國新聞組／北京3日電
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中美同意將農產品納入對等降稅框架，圖為在山東港口青島港，貨輪在裝卸外貿集裝箱。(...
中美同意將農產品納入對等降稅框架，圖為在山東港口青島港，貨輪在裝卸外貿集裝箱。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

中國商務部表示，經近期磋商後，中美已設定擴大農產品雙向貿易目標，並原則同意將相關農產品納入對等降稅框架，專家認為有助共識落地與互利共贏。

中國商務部新聞發言人何亞東在2日舉行的例行發布會上回應有關降低或取消對美國農產品關稅的提問時說，農產品貿易是中美經貿合作的重要組成部分。經過近期經貿磋商，雙方設定了擴大農產品雙向貿易的指導性目標，並原則同意將相關農產品納入對等降稅框架安排。企業將遵循市場化原則，根據實際需求和市場條件自主開展貿易。中方願與美方相向而行，為雙向農產品貿易創造有利條件。對此，專家表示，確立降稅框架，標誌著中美經貿磋商的合作目標更加具體、推進機制更加常態化。

香港大公報報導，商務部研究院研究員周密表示，中美經貿機制建立後，雙方正穩步落實中美元首會晤達成的各項經貿共識，農產品雙向貿易與對等降稅安排，正是頂層共識落地轉化為務實舉措的重要體現，釋放出中美經貿良性互動的積極信號。

周密指出，雙方設定擴大農產品雙向貿易的指導性目標，以及對等降稅框架，標誌著中美經貿磋商的合作目標更加具體、推進機制更加常態化，有助於推動雙方既有共識持續落地，實現互利共贏。

周密說，中美農產品貿易屬於雙向互補貿易，並非單向流通。美方在大豆、牛肉等農產品領域具備產能、價格與供給穩定性優勢，擁有對華出口的市場需求；中方同樣有特色農產品對美出口的合作空間與貿易需求。雙方擴大農產品雙向貿易，始終遵循市場化規則，依託產品自身供給優勢開展合作。

「對中方而言，適度擴大美國優質農產品進口，能夠有效彌補國內部分農產品供給與農業資源短板，夯實食品供應保障能力，助力國內畜牧、養殖等相關產業穩定發展。」周密表示，從民生層面來看，常態化、雙向化的農產品貿易合作，能夠豐富兩國市場供給、滿足兩國消費者多元需求，對平抑市場物價、緩解通脹壓力具有積極作用，也將為中美兩國涉農外貿企業創造穩定、可預期的經營環境，持續釋放雙向貿易紅利。

精華 FAQ

  • 商務部表示，農產品貿易是中美經貿合作的重要組成部分，近期磋商後雙方已設定擴大雙向貿易目標，並原則同意把相關農產品納入對等降稅框架。

  • 周密認為，對等降稅框架代表中美經貿磋商的合作目標更具體、推進機制更常態化，顯示頂層共識正逐步轉化為務實措施，釋放良性互動信號。

  • 對中方而言，可補足部分供給與資源短板、穩定食品保障；對兩國市場則能增加供給、滿足多元需求，並有助平抑物價、緩解通脹壓力。

商務部 關稅

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