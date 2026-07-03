中商務部：擴大雙向貿易目標 美農產品納對等降稅框架

中美同意將農產品納入對等降稅框架，圖為在山東港口青島港，貨輪在裝卸外貿集裝箱。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 中國商務部表示，經近期磋商後，中美已設定擴大農產品雙向貿易目標，並原則同意將相關農產品納入對等降稅框架，專家認為有助共識落地與互利共贏。

中國商務部 新聞發言人何亞東在2日舉行的例行發布會上回應有關降低或取消對美國農產品關稅 的提問時說，農產品貿易是中美經貿合作的重要組成部分。經過近期經貿磋商，雙方設定了擴大農產品雙向貿易的指導性目標，並原則同意將相關農產品納入對等降稅框架安排。企業將遵循市場化原則，根據實際需求和市場條件自主開展貿易。中方願與美方相向而行，為雙向農產品貿易創造有利條件。對此，專家表示，確立降稅框架，標誌著中美經貿磋商的合作目標更加具體、推進機制更加常態化。

香港大公報報導，商務部研究院研究員周密表示，中美經貿機制建立後，雙方正穩步落實中美元首會晤達成的各項經貿共識，農產品雙向貿易與對等降稅安排，正是頂層共識落地轉化為務實舉措的重要體現，釋放出中美經貿良性互動的積極信號。

周密指出，雙方設定擴大農產品雙向貿易的指導性目標，以及對等降稅框架，標誌著中美經貿磋商的合作目標更加具體、推進機制更加常態化，有助於推動雙方既有共識持續落地，實現互利共贏。

周密說，中美農產品貿易屬於雙向互補貿易，並非單向流通。美方在大豆、牛肉等農產品領域具備產能、價格與供給穩定性優勢，擁有對華出口的市場需求；中方同樣有特色農產品對美出口的合作空間與貿易需求。雙方擴大農產品雙向貿易，始終遵循市場化規則，依託產品自身供給優勢開展合作。

「對中方而言，適度擴大美國優質農產品進口，能夠有效彌補國內部分農產品供給與農業資源短板，夯實食品供應保障能力，助力國內畜牧、養殖等相關產業穩定發展。」周密表示，從民生層面來看，常態化、雙向化的農產品貿易合作，能夠豐富兩國市場供給、滿足兩國消費者多元需求，對平抑市場物價、緩解通脹壓力具有積極作用，也將為中美兩國涉農外貿企業創造穩定、可預期的經營環境，持續釋放雙向貿易紅利。