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新聞眼／北京敏感禁飛區成擺設 恐衝擊低空經濟

記者陳宥菘
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一架小型飛機26日撞上「中國尊」中信大廈，將大樓外圍玻璃牆撞出一個明顯大洞。(美...
一架小型飛機26日撞上「中國尊」中信大廈，將大樓外圍玻璃牆撞出一個明顯大洞。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

北京小型飛機撞上中信大廈後墜毀，雖官方定調為個人原因案件，但事件凸顯北京敏感空域防護與低空經濟發展之間的矛盾。

6月26日傍晚1架小型飛機撞向北京第一高樓中信大廈（又稱「中國尊」）後墜毀，官方2日公布是一起「個人原因」的公共安全案件。但因事發地域敏感，除引發各界議論，對中國近年推動的低空經濟也將造成影響。

回顧事發後的12小時，重返現場，中信大廈周邊約600、700米的路段仍被封鎖，一名市民直言，「北京上空是禁飛區，這麼大的飛機要飛進來，防空系統應該要啟動的」、「要是飛到中南海、人民大會堂，這會怎麼樣？」他並指，中信大廈是北京最高建築，「是不是有意的？想起了美國九一一（事件）」。

連日來，各界議論紛紛，除有敏感的政治因素，近年中國經濟壓力大，曾發生多起社會惡性事件，更為事故本身增添緊張。

北京上空是中國管制最嚴格的空域之一。自今年5月1日起，連無人機管制也升級，所有室外飛行均需事前申請並獲批。

這架飛機隸屬於北京東部遠郊東時雙悅（北京）通用航空有限公司，為飛行培訓機構。所謂通用航空，是指軍事、警務、公共航空運輸以外的民航應用，相關產業包括飛行訓練、醫療救災、休閒觀光等，亦屬於低空經濟產業的一環。

這次事故凸顯，北京轄區之內對於這類「低、小、慢」新興航空器的應處，還未趕上近年低空經濟發展的速度。有分析認為，過往對於空域威脅的想像以導彈為主，更多防空力量部署在距離市區較遠的位置，可以爭取更多應對時間。過去的防衛體系很難想像這些新興安全隱患。

低空經濟與通用航空，是2024年20屆三中全會明確提出要支持發展的產業。低空經濟具有產業鏈長、應用場景廣、創新領域多、高科技密集等特性，被視為催動經濟發展的新增長點。這次事故後，多間飛行俱樂部接獲通知，除了應急救援外的所有通用航空業務全面停飛。這是否將導致官方管控升級，進而抑制行業發展，仍待後續關注。

精華 FAQ

  • 事故發生在6月26日傍晚，地點是北京第一高樓中信大廈附近。小型飛機撞向建築後墜毀，周邊道路一度封鎖，現場也引發民眾對首都空防安全的強烈關注。

  • 官方2日公布此案屬於「個人原因」的公共安全案件，但因發生在北京敏感區域，外界仍質疑空域管理與防空反應是否到位，甚至聯想到更嚴重的安全風險。

  • 因事故凸顯北京對低、小、慢航空器的應處不足，可能促使主管機關進一步收緊管制。若通用航空與無人機業務受限，低空經濟的商業化與擴張速度都可能被壓抑。

九一一

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