小飛機撞「中國尊」是自殺？北京：66歲男駕駛長期焦慮

1架小型飛機6月26日傍晚撞擊北京第一高樓「中國尊」中信大廈，事發當天，當局封鎖該摩天大樓位處的光華路。(記者陳宥菘／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 北京朝陽通報輕型飛機撞樓案，稱66歲劉姓飛行員因長期失眠焦慮、疑涉自殺而偏離航線，導致自身死亡並造成13人受傷。

北京中央商務區第一高樓「中國尊」中信大廈6月26日傍晚遭1架輕型運動飛機撞擊，造成機上1名飛行員死亡、現場13人受傷，引發外界揣測是否涉及政治或報復動機。北京市朝陽區7月2日發通報，暗示可能是自殺。調查結果稱，涉事飛行員長期失眠焦慮，日記中多次出現「結束生命」表述。經綜合調查，這是一起因「個人原因」造成的危害公共安全案件。但官方對小型飛機如何偏離航線、穿越受管制空域並撞上「中國尊」等安全漏洞，通報中並未進一步說明，也持續引發外界質疑。

「北京朝陽」微信 公眾號7月2日通報，6月26日，北京市朝陽區東三環附近發生一起輕型運動航空器碰撞高層建築事件。接報後，相關部門展開調查處置。受傷的13人經救治後均無生命危險，其中一人已出院。

通報稱，經查，涉事航空器為阿若拉SA60L單發雙座螺旋槳輕型飛機，註冊號B–12PP。航空器駕駛員為劉姓男子，66歲，北京市人，自由職業者，離異獨居；他於2021年考取運動飛行執照，2024年考取私用飛行執照。

通報指出，事發當日下午，劉姓男子在北京市平谷區一處通用機場駕駛飛機起飛（按，石佛寺機場），先後進行伴飛和獨立飛行。劉姓男子在獨立飛行時偏離設定區域，並與機場失聯，隨後與高層建築發生碰撞，當場死亡。

通報稱，劉姓男子長期失眠焦慮，日記中多次出現「結束生命」的表述。綜合調查認定，這是一起因「個人原因」造成的危害公共安全案件。

事發後，網路一度流傳駕駛是中信集團一名劉姓女主管。官方此次通報，也被外界解讀為間接駁斥相關傳聞。

不過，通報並未提及撞擊目標就是北京地標「中國尊」。有消息指，當時軍方直升機緊急起飛前往察看，但還沒飛到近處，小飛機已撞樓。

官方7月2日發布的通報語焉不詳，對小型飛機如何偏離航線、穿越受管制空域並撞上「中國尊」等安全漏洞，通報中並未進一步說明，持續引發外界猜測。時評人士蔡慎坤在X平台(前身為推特Twitter)上批評說，這是荒謬的定性。通報只是強調當事人「抑鬱」、「獨居」等個人背景，卻沒有充分披露證據、調查過程和邏輯依據，這樣的解釋明顯是避重就輕掩蓋真相。

對此，網友紛紛表示，「劉某男是否是故意撞樓以及作案動機究竟何始終沒有說清楚」、「這裡面有沒境外敵對勢力的參與？撞擊目標到底是哪裡，獨居又是誰知道長期失眠的？這麼大事化小小事化了的，到底想掩蓋什麼呢？」、「讓習近平瑟瑟發抖，決定宣布政策停飛所有輕型飛機」、「從這一紙通報來看，內部已經達成一致低調處理、輕輕放下」、「淨扯淡，中國哪還有人寫日記」、「人只能死一次，但是同一個人已報導死了十幾次，有什麼居心？死後也要鞭屍嗎？多缺德的行為」、「誰心裡話會寫日記裡啊，寫日記怕不是死後寫的吧」、「不是正經人，誰寫日記啊，66了還焦慮啥」。

另外，當局仍然封鎖事件的消息。而這次官方的通報，同樣幾乎沒有被轉載，經查，南方網一篇轉載已被下架。

一架小型飛機26日撞上「中國尊」中信大廈，將大樓外圍玻璃牆撞出一個明顯大洞。(美聯社)