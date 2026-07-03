中國小區「霧化冷卻系統」紅到國外 歐洲網友眼都綠了

山西某小區樓頂「霧化冷卻系統」視頻，被法媒報導並點讚。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 山西小區樓頂霧化冷卻系統因降溫效果明顯被法媒與毛寧轉發，迅速在歐洲社交平台走紅，也讓中國造空調熱銷海外再受關注。

歐洲近日高，不僅中國空調賣爆，中國小區的降溫系統也意外紅到了國外。山西某小區樓頂「霧化冷卻系統」視頻被法媒報導並點讚，中國外交部發言人毛寧1日也在海外社交平台分享這段視頻，迅速衝上歐洲社交平台熱門話題榜。有網友形容，這段「小區自製人工降雨」視頻讓大批處於水深火熱中的歐洲網友看得眼睛都綠了。毛寧還分享中國造空調熱銷海外視頻，並配文：「每一個全球性問題，中國都是解決方案的一部分。」

據長安街知事報導，毛寧1日分享了山西一個居民社區的「霧化冷卻系統」，這套樓頂噴淋系統、向四周噴灑水霧降溫的視頻，可在幾分鐘內將表面溫度降低5到8°C。這段視頻隨即在中國全網刷屏，又迅速拿下了歐洲社交平台的熱門話題榜。

視頻中，該小區銷售人員表示，物業每周開啟一次噴淋設施，每次「降雨」後體感溫度能降低好幾度，相關費用已包含在物業費中。據報導，這段視頻大約在6月25日被中國網友大量轉發，6月27日被法國24小時電視台（France 24）在社交媒體上點讚並分享了這一降溫方案，稱其為中國小區應對高溫的巧妙做法。

6月29日，法媒報導持續跟進，指出法國當時正遭受40°C左右的高溫侵襲，個別地方甚至出現為搶空調大打出手的情況，中國小區的簡易噴淋方案值得借鏡，引發法國網友廣泛討論。並有法國網友感嘆本國安裝一台空調動輒花費近8000元人民幣(約1178美元)，相比之下中國小區的土辦法既便宜又有效。

而這段視頻在毛寧分享後，有更多外國網友看到，紛紛表示是第一次看到這種降溫方式，「沒想到還能這樣操作」。

據網易報導，視頻中的是山西西建·國賓府小區，當天啟動這套樓頂霧化系統，區裡十幾棟高層住宅的樓頂，同時噴發出一大片一大片白色的水霧，水霧極其細密，像在高空織起了一張巨大的、清涼的紗網，硬是將小區和一牆之隔的街道拉開了界線分明的溫差。

據了解，這套系統不需要業主額外付費，整套設備的建設成本，還有夏天日常運行產生的水費、電費，全部都裹在小區統一的物業費裡，系統固定在每周六的下午5點半準時啟動，每次噴五到八分鐘，而且系統裡裝了溫感傳感器。只要氣溫達到35℃，它就會自動調大水霧的噴射強度；要是趕上陰雨天，或者氣溫降下來了，它就自動縮減出水量。由於霧化噴頭把水打得足夠細，蒸發速度極快，既不浪費水也不會造成漏水。

7月2日，毛寧還分享了中國造空調熱銷海外的視頻，並配文：「熱浪席捲歐洲，中國造空調為人們帶來清涼慰藉。對於每一個全球性問題，中國都是解決方案的一部分。」