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昔被勸「別貼MIC」中國空調銷法國翻倍 歐商奔中補貨

中國新聞組／北京3日電
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曾被提醒「別貼Made in China」的中國空調，如今在歐洲爆賣。（取材自極...
曾被提醒「別貼Made in China」的中國空調，如今在歐洲爆賣。（取材自極目新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

歐洲遭逢極端高溫，中國免安裝空調與風扇在法國、英國等地熱銷，京東Joybuy與速賣通訂單暴增，中國工廠也因此滿負荷趕單。

近期歐洲遇極端高溫天氣，中國免安裝空調及風扇成為歐洲人救命稻草，銷售火爆，以京東海外電商平台Joybuy為例，有巴黎物流配送員八小時內給客戶送了七台空調和風扇，次日可送裝服務銷量飆近40倍。中國空調企業紛紛加班趕訂單，有企業法國市場6月銷售額同比增長超100%。中媒感嘆，早年中國空調開拓歐洲市場還被提醒別貼「Made in China」，如今中國空調總產能占全球80%以上，「感謝中國空調救命」在歐洲已不是一句玩笑話。

綜合香港01、央視報導，以法國為例，近日氣溫已近44.3℃，但住戶空調安裝率僅約26%，巴黎因此掀起瘋狂空調搶購潮，22歲巴黎Joybuy配送員賽夫（Seif）最忙時，從早上7點半到下午3點共配送了7台空調和風扇。賽夫說，「Joybuy上最熱銷的是中國空調品牌，因無需打孔或複雜布線在當地格外受歡迎」。

據了解，歐洲各國安裝冷氣手續繁瑣且費用高昂。賽夫說，若在Joybuy平台下單空調，最快次日即可送貨上門並提供「送裝一體」服務。京東數據顯示，6月19日至25日，Joybuy平台上空調銷售額環比6月第一周激增近40倍，其中，美的PortaSplit分體空調銷量增長近42倍，落地風扇增長超80倍，掛脖風扇增長超120倍。

速賣通平台上的移動空調品類也已在歐洲多國全部售罄，英國人買的最多。與此同時，「移動冷氣密封布」這類配件也成為搶手貨，有跨境商家透露，有歐洲採購商找到三、四家中國工廠補貨，「有多少要多少」。

而面向歐洲市場「一機難求」，在廣東江門等地的中國空調企業，生產線滿負荷運轉。某空調企業法國市場6月銷售額同比增長超過100%，義大利市場6月同比增長30%。

其中一家生產免安裝移動空調的業，有60%出口到歐洲市場，今年1月開始，工人們就進入了「加班模式」。今年3月以來，企業面向歐洲市場的出口訂單大幅增長，5月出口量達80多萬台，同比增長20.3%。江門另一家空調對法國，6月旺季銷售額增長幅度超過了100%。

伴隨歐洲家電外銷訂單大增，江門海關專門開設「清涼家電」專屬申報窗口，今年前5個月，江門空調出口歐洲8.8億元人民幣（約1.29億美元），同比增長15.4%。

另據極目新聞，中國製造一度技術創新能力偏弱，中國空調品牌早年調開拓海外市場時，海外代理商還好心提醒：可以抹去「Made in China」的標籤，換成當地牌子。如今在「十年磨一劍」創新攻關下，中國空調總產能占全球80%以上，擁有從零部件到整機裝配的最完備產業鏈，儘管歐洲不少政客和媒體拋出「去風險」論調下，但「感謝中國空調救命」，在歐洲還真不是一句玩笑話。

京東歐洲小哥一天配送安裝七台冷氣機及風扇。(取材自小紅書)
京東歐洲小哥一天配送安裝七台冷氣機及風扇。(取材自小紅書)

精華 FAQ

  • 主要因歐洲近期出現極端高溫，多國住戶空調安裝率偏低，且安裝手續繁瑣、費用高昂。免安裝、可快速送裝的中國空調與風扇因此成為當地消暑首選。

  • 京東海外平台Joybuy在法國空調銷售大增，6月下旬銷量較前期激增近40倍。巴黎配送員甚至曾在8小時內送出7台，次日送裝服務需求也快速攀升。

  • 中國空調企業因歐洲需求暴增而加班趕單，部分企業法國市場6月銷售額同比增長超100%，江門空調出口歐洲前5個月也達8.8億元，顯示歐洲訂單持續走強。

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