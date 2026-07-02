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王毅與丹麥外長會談：合作應是中歐關係的基本面和主基調

記者黃國樑／即時報導
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當地時間2026年7月2日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在哥本哈根同丹麥外交...
當地時間2026年7月2日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在哥本哈根同丹麥外交大臣拉斯穆森舉行會談。（取材自中國外交部網站）

據中國外交部網站消息，中國外交部長王毅昨7月2日在哥本哈根同丹麥外交大臣拉斯穆森舉行會談。王毅表示，中丹雙方應加強多邊溝通協作，推動建構更公正合理的全球治理體系，反對一切單邊和霸凌行徑，不允許國際社會倒退回叢林法則。中歐是夥伴而不是對手，合作應是中歐關係的基本面和主基調。拉斯穆森則表示，丹方始終堅持奉行一個中國政策，丹麥議會也通過支持這項政策的決議。丹方期待與中方保持各層級交往，延續開放坦誠對話，丹麥企業對中國發展前景充滿信心，願為促進歐中對話與合作發揮積極作用。

王毅自昨7月2日起到8日止共7天時間，應邀訪問丹麥、瑞典、芬蘭、挪威等北歐四國，備受各方矚目。而丹麥是此行的首站。

王毅說，中丹交往歷史悠久，兩國關係曾創下多項「第一」。丹麥是第一個與中國建立全面戰略夥伴關係的北歐國家，也是第一個同中國建構綠色轉型合作機制的國家，瑪格麗特二世女王是中國改革開放後第一位訪華的西方國家元首。

王毅表示，目前兩國關係維持健康穩定發展。中國是丹麥在亞洲的最大貿易夥伴，多年來兩國經貿合作成果豐碩。中方願同丹方進一步擴大貿易投資合作，啟動商談新版綠色聯合工作方案，以綠色合作為引領，深化科研創新、綠色航運、衛生醫療等領域合作，為中丹全面戰略夥伴關係增添新的時代內涵。

他稱，希望丹麥企業堅定信心，繼續投資中國，也希望丹方為中國企業在丹投資興業提供開放、公平、可預期營商環境。雙方應共同維護好雙邊關係的政治基礎，中方讚賞丹方恪守一個中國原則，支持丹麥維護國家主權和領土完整，這符合聯合國憲章和國際關係基本準則。

王毅表示，當下國際局勢充滿亂象。中丹都是聯合國安理會成員，都支持多邊主義、崇尚國際法治，並主張聯合國在國際事務中扮演核心角色。雙方應加強多邊溝通協作，推動建構更公正合理的全球治理體系，反對一切單邊和霸凌行徑，不允許國際社會倒退回叢林法則，為維護世界和平穩定、促進全球繁榮發展作出中丹貢獻。中歐是夥伴而不是對手，合作應是中歐關係的基本面和主基調，希望丹方為推動歐中關係健康穩定發展發揮建設性作用。

拉斯穆森則表示，丹麥是最早承認新中國的西方國家之一。作為全面戰略夥伴，丹中兩國有著廣泛共同利益。當前雙邊關係發展勢頭強勁有力，貿易、綠色發展成為合作亮點。丹方始終堅持奉行一個中國政策，丹麥議會也通過支持這項政策的決議。

他說，丹方期待與中方保持各層級交往，延續開放坦誠對話，探討制定新版綠色聯合工作方案，促進經貿、文化、衛生、教育等領域交流合作。丹麥企業對中國發展前景充滿信心，願長期深耕中國市場。目前國際情勢充滿不確定性，丹方重視中國的大國作用，願同中方在聯合國等平台加強溝通協調，捍衛多邊主義，維護自由貿易，應對各類全球性挑戰。丹方也願為促進歐中對話與合作發揮積極作用。

當地時間2026年7月2日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在哥本哈根同丹麥外交...
當地時間2026年7月2日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在哥本哈根同丹麥外交大臣拉斯穆森舉行會談。（取材自中國外交部網站）

精華 FAQ

  • 會談重點包括強化中丹多邊協作、推進綠色與經貿合作、維護一個中國政策，並就歐中關係與全球治理交換看法，展現雙方持續對話意願。

  • 王毅強調中歐是夥伴不是對手，合作應是中歐關係的基本面和主基調，並希望丹麥為促進歐中關係健康穩定發展發揮建設性作用。

  • 拉斯穆森表示丹麥堅持一個中國政策，支持多邊主義與自由貿易，願與中方保持各層級交往，並在綠色、經貿與全球議題上深化合作。

王毅 丹麥

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