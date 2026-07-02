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小行星預警 中國擬建天地監測網絡 將望遠鏡送入太空

記者陳湘瑾／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

中國正在論證小行星防禦系統，計畫以天地協同監測網提升預警能力，並開發可自動評估撞擊風險的近地小行星預警系統。

中國國家航天局小行星監測預警研究中心首席科學家李明濤近日透露，中國正在論證小行星防禦系統，天地一體化監測預警網絡是其核心組成部分，擬部署天基監測衛星網，將望遠鏡送入太空。他並稱，中國已初步突破小行星撞擊風險預警模型和算法，正在開發業務化運行的近地小行星風險預警系統。

據科技日報報導，李明濤表示，為提升小行星監測預警能力，要天地協同配合，實現晝夜連續觀測。在地面建立多台大口徑光學望遠鏡，形成地基監測體系；同時，把望遠鏡搬出大氣層，彌補地面觀測盲區，提升對來自太陽方向近地小行星的全天候監測能力。

他也提到，中國已初步突破小行星撞擊風險預警模型和算法，正在開發業務化運行的近地小行星風險預警系統。一旦望遠鏡發現可疑目標，系統自動計算軌道並評估撞擊概率。必要時立即通報主管部門，並適時向社會發布資訊及行動指引。

為應對小行星威脅，美國、俄羅斯和歐洲等國紛紛成立專門機構，統籌協調組織小行星撞擊風險應對工作。美國太空總署2022年執行的DART（雙小行星重定向測試）實驗任務，成功撞上小行星衛星迪莫弗斯（Dimorphos），改變其軌道。

中國則曾在2022年發布的「2021中國的航天」白皮書中提出，要論證建設近地小天體防禦系統，並在2024年第二屆深空探測（天都）國際會議上，發布中國首次近地小行星防禦任務方案設想。中國探月工程總設計師吳偉仁也曾在去年提出，正在規畫對一顆小行星實施動能撞擊演示驗證任務，驗證小行星防禦方案可行性，但目前尚未看到後續推進的狀況。

精華 FAQ

  • 核心規劃是建立天地一體化監測預警網絡，透過地面多台大口徑望遠鏡與天基監測衛星協同運作，提升全天候、連續性的近地小行星觀測與預警能力。

  • 因為地面望遠鏡會受大氣層與日夜限制，對來自太陽方向的小行星較難觀測。把望遠鏡送入太空，可彌補盲區並提高全天候監測效率。

  • 系統會先自動計算其軌道並評估撞擊概率；若風險升高，便會立即通報主管部門，並視情況向社會發布相關資訊與行動指引。

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