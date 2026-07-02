打擊Shein、Temu、阿里等中電商 歐盟徵小包裹稅生效
歐盟開始對原本免關稅進口的小額包裹徵收3歐元費用，劍指Shein、Temu與阿里旗下平台，並稱此舉是海關改革與維護公平競爭的一部分。
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歐盟開始對原本免關稅進口的小額包裹徵收3歐元費用，劍指Shein、Temu與阿里旗下平台，並稱此舉是海關改革與維護公平競爭的一部分。
中歐代表甫於近日在比利時布魯塞爾舉行首次中歐貿易投資磋商機制會議，為因應不公平競爭，歐盟開始對先前免關稅進入歐盟的小額包裹徵收3歐元（約23元人民幣、3.4美元）費用。此舉被視為瞄準Shein、Temu及阿里巴巴旗下「全球速賣通」等中國跨境電商平台。
路透報導，歐盟收費措施1日生效，將依每批貨物的海關分類分別計費。例如一個包裹有三種不同類型商品將共收取九歐元；同一包裹裝有多件洋裝或多個玩具的同類商品，則收取三歐元。三歐元是暫時性措施，預定將於2028年7月1日被具體類別關稅取代，屆時新的歐盟海關當局將開始運作。
歐盟執委會稅務暨關務總署上月初公告，這項措施是歐盟海關改革的一部分，以提升電子商務市場的公平性等。歐盟指出，大量低價跨境電商商品未符合歐盟安全及法規要求，不僅危及消費者，也破壞公平競爭。
150歐元免稅門檻的政策自2008年實施。透過這項優惠進入歐盟的電商包裹數量於過去幾年快速攀升，從2022年的14億件增至2025年的近59億件。
負責歐洲議會海關改革議題的歐盟議員Dirk Gotink受訪表示，在過去的貿易環境下，這項制度確實合理，「但如今情況已完全不同。電子商務，尤其是來自中國的電商，徹底改變了市場」。
據「衛報」報導，多個消費者團體曾警告，歐盟各地城市面臨「由Temu、Shein及其他國家電商平台帶來的大量廉價商品潮」，不僅衝擊歐洲經濟，也迫使不少企業關閉。
歐盟自1日起對先前可免關稅進入的低額包裹徵收每批3歐元費用，並依海關分類分別計算，已正式生效。 報導指出，這項措施被視為鎖定Shein、Temu，以及阿里巴巴旗下全球速賣通等中國跨境電商平台，因其大量低價商品湧入歐盟市場。 歐盟稱此舉是海關改革的一環，目的在提升電商市場公平性並改善安全與法規遵循；3歐元屬暫時措施，預計2028年7月1日改由新關稅制度取代。
精華 FAQ
歐盟自1日起對先前可免關稅進入的低額包裹徵收每批3歐元費用，並依海關分類分別計算，已正式生效。
報導指出，這項措施被視為鎖定Shein、Temu，以及阿里巴巴旗下全球速賣通等中國跨境電商平台，因其大量低價商品湧入歐盟市場。
歐盟稱此舉是海關改革的一環，目的在提升電商市場公平性並改善安全與法規遵循；3歐元屬暫時措施，預計2028年7月1日改由新關稅制度取代。
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