打擊Shein、Temu、阿里等中電商 歐盟徵小包裹稅生效

AI摘要 文章摘要整理： 歐盟開始對原本免關稅進口的小額包裹徵收3歐元費用，劍指Shein、Temu與阿里旗下平台，並稱此舉是海關改革與維護公平競爭的一部分。

中歐代表甫於近日在比利時布魯塞爾舉行首次中歐貿易投資磋商機制會議，為因應不公平競爭，歐盟 開始對先前免關稅進入歐盟的小額包裹徵收3歐元（約23元人民幣、3.4美元）費用。此舉被視為瞄準Shein 、Temu及阿里巴巴旗下「全球速賣通」等中國跨境電商 平台。

路透報導，歐盟收費措施1日生效，將依每批貨物的海關分類分別計費。例如一個包裹有三種不同類型商品將共收取九歐元；同一包裹裝有多件洋裝或多個玩具的同類商品，則收取三歐元。三歐元是暫時性措施，預定將於2028年7月1日被具體類別關稅取代，屆時新的歐盟海關當局將開始運作。

歐盟執委會稅務暨關務總署上月初公告，這項措施是歐盟海關改革的一部分，以提升電子商務市場的公平性等。歐盟指出，大量低價跨境電商商品未符合歐盟安全及法規要求，不僅危及消費者，也破壞公平競爭。

150歐元免稅門檻的政策自2008年實施。透過這項優惠進入歐盟的電商包裹數量於過去幾年快速攀升，從2022年的14億件增至2025年的近59億件。

負責歐洲議會海關改革議題的歐盟議員Dirk Gotink受訪表示，在過去的貿易環境下，這項制度確實合理，「但如今情況已完全不同。電子商務，尤其是來自中國的電商，徹底改變了市場」。

據「衛報」報導，多個消費者團體曾警告，歐盟各地城市面臨「由Temu、Shein及其他國家電商平台帶來的大量廉價商品潮」，不僅衝擊歐洲經濟，也迫使不少企業關閉。