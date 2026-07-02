我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

蘋果新機攻勢要來了 5款新iPhone將接力登場 摺疊機備貨衝1000萬支

中國軍艦罕見「刷屏出現」 日防衛省通報：至少9艘

中國新聞組／北京2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
109東莞艦和110安慶艦。(新華社)
109東莞艦和110安慶艦。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

日本防衛省罕見密集通報至少九艘中國艦艇在周邊活動，多支編隊同步穿越海峽；外媒則解讀為北京對日本展開新一波、規模更大的施壓。

日本防衛省6月30日發布消息稱，目前中國有包括052D型導彈驅逐艦、2艘055型導彈驅逐艦、052C型導彈驅逐艦和剛入列的東莞艦等在內至少9艘艦艇在日本周邊海域活動，且多個艦艇編隊幾乎同時穿航日本及琉球群島附近海峽。日方連串發布被中媒形容，中方海軍活動通報在統合幕僚監部官網上罕見「刷屏」。美媒分析，中國正對日本祭出新一波施壓，且每個手段都環環相扣，這些措施的規模與廣度，是多年來最嚴重的一次。

據觀察者網報導，據日本防衛省統合幕僚監部30日發布消息稱，中方海軍055型驅逐艦東莞艦30日經宮古海峽進入西太平洋活動，並在一天內還發布多條解放軍軍艦信息，包括目前中方至少還有3艘052D型導彈驅逐艦、2艘055型導彈驅逐艦、一艘052C型導彈驅逐艦和2艘054A型導彈護衛艦在日本周邊海域活動。中方海軍活動通報在統合幕僚監部官網上罕見「刷屏」。

其中，27日到28日，055型導彈驅逐艦南昌艦、054A型護衛艦鹽城艦和903A型綜合補給艦東平湖艦組成編隊通過大隅海峽進入西太平洋活動；052D型導彈驅逐艦貴陽艦和西寧艦分別通過對馬海峽從日本海返回東海；28日，052D蘇州艦通過橫當水道返回東海；29日，795號電子偵察船通過橫當水道進入西太平洋活動；26日，054A型導彈護衛艦安陽艦通過宮古海峽進入西太平洋活動。

今年3月，新華社發布消息稱，東部戰區海軍某部安慶艦、東莞艦等多艘艦艇解奔赴東海某海域開展實彈射擊訓練。這是官方首次證實東莞艦入列，而東莞艦在入列不久以後就突破島鏈，前出西太平洋。

報導並稱，近半年來，日本自衛隊在發布中方艦艇活動上有所「懈怠」，不僅5月在中方公布海軍航母編隊出島鏈遠海訓練後一周才確認，跟蹤監視艦艇所拍攝圖片數量和質量都明顯下滑。很難不讓人懷疑，自衛隊對周邊態勢的應對能力是否出現了某種問題。

據紐約時報報導，日本首相高市早苗去年11月「台灣有事」答詢引發日中僵持至今，中國今年6月底陸續祭出最新一波施壓，正把日本逼得更緊，不僅採取做法相當全面，且每個手段環環相扣。措施的規模與廣度是多年來最嚴重的一次。

紐時引述美國智庫「外交關係協會」研究員、日本議題專家史密斯（Sheila A. Smith）說：「看來北京似乎傾向與東京對立。為了什麼目的？或許只是為了展示它有能力這麼做。」 

比利時智庫「國際危機組織」分析師楊晧暐（William Yang）表示，「中國把日本相關的每一步都視為對其最大紅線的挑釁，而這條紅線就是台灣。所以才會看到這一連串升級行動」。

中國海軍活動在日本防衛省網站上「刷屏」社交媒體。(取材自觀察者網)
中國海軍活動在日本防衛省網站上「刷屏」社交媒體。(取材自觀察者網)

精華 FAQ

  • 依日本防衛省統合幕僚監部6月30日公布內容，當時在日本周邊海域活動的中國艦艇至少有9艘，涵蓋驅逐艦、護衛艦、補給艦與電子偵察船。

  • 通報顯示，相關艦艇分別經過宮古海峽、大隅海峽、對馬海峽與橫當水道等，部分編隊幾乎同時穿航，並進入西太平洋或返回東海活動。

  • 紐約時報與分析人士認為，這是北京對日本施加的新一輪壓力，與台灣議題及日中緊張互相連動，目的可能在展示中國對東京施壓的能力。

日本 解放軍

上一則

王毅通話魯比歐 籲美對台灣問題 「慎之又慎」

下一則

曾2次擊落美機的90歲老兵 獲習近平頒授「七一勳章」

延伸閱讀

遼寧艦完成遠海實戰化訓練 批日艦機滋擾

遼寧艦完成遠海實戰化訓練 批日艦機滋擾
紐時：北京對日施壓環環相扣 把日方每一步都視為挑釁紅線

紐時：北京對日施壓環環相扣 把日方每一步都視為挑釁紅線
中俄第11次聯合空中巡航 日本戰鬥機緊急升空因應

中俄第11次聯合空中巡航 日本戰鬥機緊急升空因應
2020轉折 WSJ：5至6艘解放軍艦常態圍台 專家：正收緊包圍網

2020轉折 WSJ：5至6艘解放軍艦常態圍台 專家：正收緊包圍網

熱門新聞

中國恒大集團創辦人許家印登記於前妻丁玉梅名下的倫敦豪宅，目前成了一名瑞典籍遊民的臨時住所。(視頻截圖)

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

2026-06-30 21:14
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

2026-06-26 10:54
圖為海航航空集團旗下上海金鹿公務航空有限公司的CBJ公務機在上海虹橋國際機場滑行道上滑行；示意圖，與新聞事件無關。（中新社）

不滿提前10分鐘起飛 大學生狀告海航獲賠 多家航司取消15分鐘門檻

2026-06-26 07:30
孫穎莎（下排左一）、王曼昱（下排左二）身著學位服照片出現在上海交大安泰經管學院校友牆，攝於2026年6月27日。 （取材自澎湃新聞）

孫穎莎、王曼昱畢業照 上海交大校友牆看得到了

2026-06-28 02:26
父子倆一邊跑，一邊擺臂。（取材自都市快報）

兒子用1根繩拴腦梗父跑步 1年後出現奇蹟

2026-06-27 20:45

超人氣

更多 >
絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃

絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃
停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」

停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」
山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進

山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進
梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂

梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂
7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮

7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮