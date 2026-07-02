中國軍艦罕見「刷屏出現」 日防衛省通報：至少9艘

109東莞艦和110安慶艦。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 日本防衛省罕見密集通報至少九艘中國艦艇在周邊活動，多支編隊同步穿越海峽；外媒則解讀為北京對日本展開新一波、規模更大的施壓。

據日本 防衛省6月30日發布消息稱，目前中國有包括052D型導彈驅逐艦、2艘055型導彈驅逐艦、052C型導彈驅逐艦和剛入列的東莞艦等在內至少9艘艦艇在日本周邊海域活動，且多個艦艇編隊幾乎同時穿航日本及琉球群島附近海峽。日方連串發布被中媒形容，中方海軍活動通報在統合幕僚監部官網上罕見「刷屏」。美媒分析，中國正對日本祭出新一波施壓，且每個手段都環環相扣，這些措施的規模與廣度，是多年來最嚴重的一次。

據觀察者網報導，據日本防衛省統合幕僚監部30日發布消息稱，中方海軍055型驅逐艦東莞艦30日經宮古海峽進入西太平洋活動，並在一天內還發布多條解放軍 軍艦信息，包括目前中方至少還有3艘052D型導彈驅逐艦、2艘055型導彈驅逐艦、一艘052C型導彈驅逐艦和2艘054A型導彈護衛艦在日本周邊海域活動。中方海軍活動通報在統合幕僚監部官網上罕見「刷屏」。

其中，27日到28日，055型導彈驅逐艦南昌艦、054A型護衛艦鹽城艦和903A型綜合補給艦東平湖艦組成編隊通過大隅海峽進入西太平洋活動；052D型導彈驅逐艦貴陽艦和西寧艦分別通過對馬海峽從日本海返回東海；28日，052D蘇州艦通過橫當水道返回東海；29日，795號電子偵察船通過橫當水道進入西太平洋活動；26日，054A型導彈護衛艦安陽艦通過宮古海峽進入西太平洋活動。

今年3月，新華社發布消息稱，東部戰區海軍某部安慶艦、東莞艦等多艘艦艇解奔赴東海某海域開展實彈射擊訓練。這是官方首次證實東莞艦入列，而東莞艦在入列不久以後就突破島鏈，前出西太平洋。

報導並稱，近半年來，日本自衛隊在發布中方艦艇活動上有所「懈怠」，不僅5月在中方公布海軍航母編隊出島鏈遠海訓練後一周才確認，跟蹤監視艦艇所拍攝圖片數量和質量都明顯下滑。很難不讓人懷疑，自衛隊對周邊態勢的應對能力是否出現了某種問題。

據紐約時報報導，日本首相高市早苗去年11月「台灣有事」答詢引發日中僵持至今，中國今年6月底陸續祭出最新一波施壓，正把日本逼得更緊，不僅採取做法相當全面，且每個手段環環相扣。措施的規模與廣度是多年來最嚴重的一次。

紐時引述美國智庫「外交關係協會」研究員、日本議題專家史密斯（Sheila A. Smith）說：「看來北京似乎傾向與東京對立。為了什麼目的？或許只是為了展示它有能力這麼做。」

比利時智庫「國際危機組織」分析師楊晧暐（William Yang）表示，「中國把日本相關的每一步都視為對其最大紅線的挑釁，而這條紅線就是台灣。所以才會看到這一連串升級行動」。

中國海軍活動在日本防衛省網站上「刷屏」社交媒體。(取材自觀察者網)