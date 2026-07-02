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中共105周年黨慶 金正恩致電習近平祝賀 促加深互信

記者謝守真／綜合報導
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朝中社報導，北韓國務委員會委員長金正恩7月1日致電中共總書記習近平，祝賀中國共產...
朝中社報導，北韓國務委員會委員長金正恩7月1日致電中共總書記習近平，祝賀中國共產黨成立105周年。（路透資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

金正恩在中共建黨105周年之際致電習近平祝賀，重申願深化朝中互信與傳統友好合作，並將近期平壤會晤視為推進雙邊關係的重要契機。

7月1日為中共建黨105周年，北韓國務委員會委員長金正恩1日向中共總書記習近平致電祝賀，並重申發展雙邊關係的意願。金正恩形容，前不久與習近平舉行的平壤會晤是一個歷史性契機，並稱這再次確認雙方要加深相互間的同志友誼和信賴。

據朝中社，金正恩1日在賀電中表示，根據時代要求，朝方願繼續推動朝中友好合作關係不斷向前發展。不斷加強和發展具有悠久歷史根基、以社會主義為核心的朝中友好關係，是朝鮮黨和政府堅定不移的立場。

金正恩提及6月在平壤舉行的朝中領導人會談，他稱雙方藉機增進友誼與互信，重申積極推動社會主義建設與傳統友好關係發展的堅定意志，具有歷史性意義。他還強調，朝中關係的絕對優勢在黨的領導下得到切實保障。

金正恩表示，黨的領導是朝中關係絕對優勢的可靠保證，並稱他願與習近平一道進一步發揚光大兩黨的共同事業，即社會主義；同時順應時代要求，繼續昇華和發展朝中友好合作關係這一兩國人民的共同財富。

韓聯社提到，中國駐北韓使館前一天舉辦慶祝中共成立105周年招待會，朝鮮勞動黨中央委員會書記趙甬元、金成男應邀出席。朝鮮勞動黨中央委員會、北韓駐陸使館方面分別向中方贈送花籃。金正恩上月還向習近平致口信並送花籃，祝賀其73歲生日。近期朝中之間的互動反映出雙方關係進一步密切。

精華 FAQ

  • 金正恩致電祝賀中共建黨105周年，並重申朝方願依時代要求繼續推動朝中友好合作關係向前發展，展現持續深化雙邊關係的意願。

  • 他認為平壤會晤是一個歷史性契機，並表示雙方藉此再次確認要加深相互間的同志友誼與信賴，具有推動關係發展的重要意義。

  • 除金正恩致賀電外，中國駐朝使館舉辦招待會，朝方官員出席並互送花籃；金正恩上月也曾向習近平致口信並送花籃祝壽。

習近平 金正恩 中共

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