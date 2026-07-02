曾2次擊落美機的90歲老兵 獲習近平頒授「七一勳章」

慶祝中國共產黨成立105周年大會1日在北京人民大會堂隆重舉行，中共總書記習近平向「七一勳章」獲得者王於昌頒授勳章。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 中共成立105周年大會上，習近平向七一勳章得主授勳，九十歲退役軍人王於昌因參與防空作戰、兩次擊落U-2偵察機而成焦點。

慶祝中國共產黨成立105周年大會1日在北京人民大會堂隆重舉行。中共 總書記習近平 向「七一勳章」獲得者頒授勳章並發表重要講話。

「七一勳章」是中共授予黨員最高榮譽，2021年中共成立100周年時首次頒授，用以表彰有「傑出貢獻、道德品行高尚」的黨員，每五年頒授一次。今年共有八人獲頒該勳章，包括：馬善祥（重慶基層幹部）、王於昌（安徽退役軍人）、李連成（河南 村支書）、吾哈斯．蘇來曼（新疆醫師）、吳亞琴（吉林社區工作者）、陳俊武（已故院士）、趙亞夫（江蘇農業專家）、鍾掘（中南大學教授）。

1日上午9時許，「七一勳章」獲得者集體乘坐禮賓車從住地出發，由禮賓摩托車隊護衛前往人民大會堂。人民大會堂北門外，禮兵分列道路兩側，青少年熱情歡呼致意。「七一勳章」獲得者沿著紅毯拾級而上，進入人民大會堂。黨和國家功勳榮譽表彰工作委員會有關領導等，集體迎接他們到來。

慶祝中國共產黨成立105周年大會1日在北京人民大會堂隆重舉行，「七一勳章」獲得者吾哈斯．蘇來曼、鍾掘、王於昌、趙亞夫、李連成、馬善祥、吳亞琴（左至右）在會後合影。(中新社)

其中一名90歲安徽退役軍人王於昌引起各界關注。空軍稱，他早年擔任導彈組裝人員，改進導彈加注與裝配技術，將操作時間由兩小時縮短至五分鐘，並隨部隊參與「近快戰法」，2次擊落U-2偵察機，其中一次為1964年7月福建漳州任務，並因此獲一等功及毛澤東接見。

報導指出，當時U-2高空偵察機頻繁侵入中國上空執行軍事偵察，可在2萬多米高空飛行，且配有電子干擾設備。當時中國戰機及高射炮均無法有效攔截，地對空導彈成為主要反制手段。

王於昌1973年退役返鄉後，被安置至安徽宿州市蕭縣百貨公司工作，從普通職員做到副經理，長年低調生活，同事鄰居皆不知其戰功，其事跡直到2019年獲評全國模範退役軍人後才逐步為外界所知。

慶祝中國共產黨成立105周年大會1日在北京人民大會堂隆重舉行，中共總書記、習近平向「七一勳章」獲得者頒授勳章。(新華社)