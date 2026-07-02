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解放軍因反腐剩4上將 建軍節料晉升2人 活動座次見端倪

記者陳宥菘／綜合報導
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解放軍陸軍紀委書記張曙光（左框格）、空軍副司令員王剛（右框格）兩名中將，出席慶祝...
解放軍陸軍紀委書記張曙光（左框格）、空軍副司令員王剛（右框格）兩名中將，出席慶祝中共成立105周年音樂會，與中國防長董軍（張曙光右側）、中部戰區司令員韓勝延兩名上將同列一排。座位安排表明，兩人已晉升正戰區級，可能很快晉升上將。 （取材自X平台）

AI摘要

文章摘要整理：

解放軍反腐持續衝擊高層人事，港媒依黨慶音樂會座次推測張曙光與王剛已升正戰區級，並可能在八一建軍節前晉升上將。

解放軍反腐風暴下，全軍只剩4名上將。港媒報導，日前出席慶祝中共成立105周年音樂會的解放軍將領有海軍上將董軍、陸軍中將張曙光、空軍上將韓勝延、空軍中將王剛，這一座次表明，張曙光與王剛已晉升「正戰區級」，有望解放軍「八一建軍節」前晉升為上將。

中共105周年黨慶音樂會6月29日晚間在北京舉行，中共總書記習近平等中央領導人同約3000名觀眾一起觀看演出。港媒明報刊文引據X平台(前身為推特Twitter)「中國人事觀察」指出，出席音樂會的解放軍高階將領依照座次有董軍、張曙光、韓勝延、王剛等人。

董軍是國防部長，韓勝延是中部戰區司令員，張曙光原任陸軍紀委書記，主持陸軍政治工作，王剛原任空軍副司令員，主持軍事工作。

「中國人事觀察」指出，王剛左手側是中央軍委聯合參謀部副參謀長、陸軍中將祝傳生，因中央軍委聯合參謀部級別最高，祝傳生是最高級別的戰區副將，張曙光和王剛兩位中將的位次順序優先於他，表明兩人已晉升為正式的戰區軍官，並將很快晉升為上將。其中張曙光疑似佩掛中央軍委紀委臂章，並可能提前鎖定中央軍委委員席位。

報導表示，張曙光曾任中央軍委紀委紀檢監察局局長、北部戰區空軍紀委書記、陸軍紀委書記，是身兼中央軍委紀委書記的中解放軍委副主席張升民的老部下，暫時未確認是否已擔任軍委紀委書記。而王剛曾任空軍參謀長助理、空軍參謀長、空軍副司令員，預料接替「失蹤」的常丁求擔任空軍司令員。

解放軍反腐風暴下，除了軍委主席之外的六名中央軍委領導已五人落馬，各大戰區、軍兵種群龍無首，全軍只剩四名上將，包括張升民、董軍、韓勝延以及東部戰區司令員楊志斌。楊志斌、韓勝延是在去年12月晉升為上將。

另根據音樂會座位，4月中旬遭免去外交部副部長的孫衛東，座位排在中央政法委秘書長誾柏、中央政研室主任唐方裕後面，中央網信辦主任莊榮文、中央軍民融合辦常務副主任（正部級）邵新宇前面。按中直機關序列，他的職務只能是中央國安辦常務副主任。此次出席活動也是孫衛東3月底以來首度亮相。

X平台帳號「中國人事觀察」日前透過央視新聞聯播的中共建黨105年音樂會畫面，發現...
X平台帳號「中國人事觀察」日前透過央視新聞聯播的中共建黨105年音樂會畫面，發現解放軍兩位中將已經擔任正戰區職位，即將升任上將。圖為今年3月兩會期間，解放軍與武警部隊代表團步入會場。(中新社)

精華 FAQ

  • 報導指出，張曙光與王剛在高階將領中座次排前，甚至優於部分聯參系統將領，顯示其級別已高於一般中將，推測已獲正式戰區級待遇。

  • 在反腐風暴影響下，除軍委主席外的高層嚴重縮編，文中稱全軍只剩張升民、董軍、韓勝延與東部戰區司令員楊志斌四名上將。

  • 依據中直機關序列與其座次安排，報導推斷孫衛東現職可能是中央國安辦常務副主任；他此次亮相也被視為自3月底以來首次公開露面。

解放軍 國防部 中共

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