我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

蘋果新機攻勢要來了 5款新iPhone將接力登場 摺疊機備貨衝1000萬支

王毅通話魯比歐 籲美對台灣問題 「慎之又慎」

記者廖士鋒／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

中共政治局委員兼外長王毅與美國國務卿魯比歐6月30日通話。就中國與美國關係，他指出構建「建設性戰略穩定關係」不是一句口號，「需要付諸行動」，王毅特別提到，「台灣問題牽一髮動全身，希望美方務必慎之又慎對待涉台事務」。

據新華社1日晚消息，王毅6月30日與魯比歐通電話時表示，今年5月，中國國家主席習近平同川普總統在北京達成構建「中美建設性戰略穩定關係」等一系列重要共識，為未來三年乃至更長時間的中美關係作出戰略指引、明確發展方向。

他強調，構建建設性戰略穩定關係是兩國民心所向、國際社會所盼，也是中美根本利益之所繫。「雙方應排除干擾，克服障礙，沿著這一正確方向堅定走下去」。

王毅指出，雙方應始終秉持平等、尊重、互惠的精神，將兩國元首的重要共識轉化為具體的政策和切實的舉措。他提到，構建建設性戰略穩定關係不是一句口號，「需要付諸行動，相向而行，久久為功」。為此，雙方要拉長合作清單，打造更多「積極議程」，同時壓縮問題清單，管控各種風險隱患。

針對兩岸議題，王毅強調「台灣問題牽一髮動全身，希望美方務必慎之又慎對待涉台事務」。另報導稱，雙方一致認為，兩國外長此次通話是積極、建設性的，同意共同落實好兩國元首達成的重要共識，繼續以靈活方式保持溝通。

5月川普訪問北京舉行川習會，隨後美方邀請習近平9月24日訪美。川習會後雙方已達成若干經貿成果，並舉行「中美海上軍事安全磋商機制工作小組會議」。

此外，王毅5月底前往紐約主持聯合國安理會高級別會議，並在期間同美國戰略和工商界人士座談。今年11月中國於深圳舉辦的APEC非正式領袖會議、及12月美國佛州舉行的Ｇ20峰會，中美領導人還將互訪。

精華 FAQ

  • 王毅表示，構建中美建設性戰略穩定關係不是口號，而要落實到具體行動。他強調雙方應排除干擾、克服障礙，沿著元首共識所指方向前進。

  • 王毅指出台灣問題牽一髮動全身，攸關中美整體關係與風險管控，因此希望美方務必慎之又慎對待涉台事務，避免採取加劇局勢的做法。

  • 報導稱，雙方認為這次通話積極且具建設性，並同意共同落實兩國元首的重要共識，未來將以靈活方式保持溝通，延續雙邊對話與協調。

王毅 魯比歐 習近平

上一則

泰山景區建135公里刀片圍網 挨批粗暴 文旅局：管不了

下一則

新聞透視／習近平七一講話 凸顯台灣、軍隊、青年

延伸閱讀

王毅晤印安全顧問 珍惜邊界安寧、籲恢復對話

王毅晤印安全顧問 珍惜邊界安寧、籲恢復對話
中國打「稀土牌」對美反制 稱將更積極維護稀土戰略優勢

中國打「稀土牌」對美反制 稱將更積極維護稀土戰略優勢
韓正會見美國前運輸部長趙小蘭 籲中美加強經貿等領域合作

韓正會見美國前運輸部長趙小蘭 籲中美加強經貿等領域合作
王毅通話伊朗外長 關切荷莫茲海峽復航

王毅通話伊朗外長 關切荷莫茲海峽復航

熱門新聞

中國恒大集團創辦人許家印登記於前妻丁玉梅名下的倫敦豪宅，目前成了一名瑞典籍遊民的臨時住所。(視頻截圖)

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

2026-06-30 21:14
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

2026-06-26 10:54
圖為海航航空集團旗下上海金鹿公務航空有限公司的CBJ公務機在上海虹橋國際機場滑行道上滑行；示意圖，與新聞事件無關。（中新社）

不滿提前10分鐘起飛 大學生狀告海航獲賠 多家航司取消15分鐘門檻

2026-06-26 07:30
孫穎莎（下排左一）、王曼昱（下排左二）身著學位服照片出現在上海交大安泰經管學院校友牆，攝於2026年6月27日。 （取材自澎湃新聞）

孫穎莎、王曼昱畢業照 上海交大校友牆看得到了

2026-06-28 02:26
父子倆一邊跑，一邊擺臂。（取材自都市快報）

兒子用1根繩拴腦梗父跑步 1年後出現奇蹟

2026-06-27 20:45

超人氣

更多 >
絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃

絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃
停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」

停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」
山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進

山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進
梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂

梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂
7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮

7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮