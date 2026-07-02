王毅通話魯比歐 籲美對台灣問題 「慎之又慎」

中共政治局委員兼外長王毅 與美國國務卿魯比歐 6月30日通話。就中國與美國關係，他指出構建「建設性戰略穩定關係」不是一句口號，「需要付諸行動」，王毅特別提到，「台灣問題牽一髮動全身，希望美方務必慎之又慎對待涉台事務」。

據新華社1日晚消息，王毅6月30日與魯比歐通電話時表示，今年5月，中國國家主席習近平 同川普總統在北京達成構建「中美建設性戰略穩定關係」等一系列重要共識，為未來三年乃至更長時間的中美關係作出戰略指引、明確發展方向。

他強調，構建建設性戰略穩定關係是兩國民心所向、國際社會所盼，也是中美根本利益之所繫。「雙方應排除干擾，克服障礙，沿著這一正確方向堅定走下去」。

王毅指出，雙方應始終秉持平等、尊重、互惠的精神，將兩國元首的重要共識轉化為具體的政策和切實的舉措。他提到，構建建設性戰略穩定關係不是一句口號，「需要付諸行動，相向而行，久久為功」。為此，雙方要拉長合作清單，打造更多「積極議程」，同時壓縮問題清單，管控各種風險隱患。

針對兩岸議題，王毅強調「台灣問題牽一髮動全身，希望美方務必慎之又慎對待涉台事務」。另報導稱，雙方一致認為，兩國外長此次通話是積極、建設性的，同意共同落實好兩國元首達成的重要共識，繼續以靈活方式保持溝通。

5月川普訪問北京舉行川習會，隨後美方邀請習近平9月24日訪美。川習會後雙方已達成若干經貿成果，並舉行「中美海上軍事安全磋商機制工作小組會議」。

此外，王毅5月底前往紐約主持聯合國安理會高級別會議，並在期間同美國戰略和工商界人士座談。今年11月中國於深圳舉辦的APEC非正式領袖會議、及12月美國佛州舉行的Ｇ20峰會，中美領導人還將互訪。