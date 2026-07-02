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黨慶談話 習近平：堅決打擊台獨

中國新聞組／綜合報導
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中共105周年黨慶活動1日上午於北京人民大會堂舉行，圖為中共總書記習近平觀看禮兵...
中共105周年黨慶活動1日上午於北京人民大會堂舉行，圖為中共總書記習近平觀看禮兵護送該黨「七一勳章」入場。(路透)

中共總書記習近平1日在中共105周年黨慶上重申，解決台灣問題、實現祖國完全統一是中共矢志不渝的歷史任務，強調要團結廣大台灣同胞，深化兩岸交流融合，也表示將堅決打擊台獨、反對外部干涉。這是習近平首次親口說出「堅決『打擊』台獨分裂勢力」。

台總統府與行政院1日對此沒有回應；陸委會則以書面資料回應表示，「我們注意到習近平重申中共對台既定政策立場，基本上舊調重彈。政府依然呼籲北京當局應務實面對兩岸現實及台灣主流民意，不設前提與我民選合法政府透過對話解決分歧，維護台海和平穩定」。

國民黨表示，兩岸和平是台灣人民最根本的利益，維持台海穩定是兩岸共同的責任；兩岸和平需要共同政治基礎，需要建立制度性對話，更需要雙方都能面對現實、管控風險、累積互信。

「慶祝中共成立105周年大會」1日上午在北京人民大會堂舉行，習近平在會上向「七一勳章」獲得者頒授勳章，並發表時長約40分鐘的講話。其餘六名政治局常委等中共黨和國家領導人亦出席大會。

習近平講話中包括向港澳及「台灣同胞」致以問候。他並表示，解決台灣問題，實現祖國完全統一，是中共矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。要深入貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，深化兩岸交流合作和融合發展，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，堅定推進祖國統一大業。

這是習近平首次在公開場合表述「堅決『打擊』台獨分裂勢力」，他過去多使用「反對、遏制、挫敗」等詞，五年前黨慶則指「堅決粉碎任何『台獨』圖謀」。

2024年1月台灣總統大選後，2月中共對台工作會議首次出現「堅決『打擊』台獨」，今年度中國政府工作報告的涉台表述，也是首度從「反對台獨」提升為「打擊台獨」。

習近平表示中國發展正處於「戰略機遇和風險挑戰並存，不確定難預料因素增多的時期，需要時刻準備經受風高浪急，甚至驚濤駭浪的重大考驗」，全黨必須「強化憂患意識」。

中共1日上午在北京人民大會堂舉行105周年黨慶大會，圖為中共總書記習近平(前排中...
中共1日上午在北京人民大會堂舉行105周年黨慶大會，圖為中共總書記習近平(前排中)、中國總理李強(前排右)、中國人大委員長趙樂際(左)等中共高層出席。(歐新社)

精華 FAQ

  • 他首度在公開場合表示，要堅決打擊台獨分裂勢力，並反對外部勢力干涉；同時強調解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中共矢志不渝的歷史任務。

  • 習近平表示要深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則與九二共識，團結台灣同胞，深化交流合作與融合發展，推進統一大業。

  • 陸委會認為北京立場只是舊調重彈，呼籲不設前提對話以維護台海和平；國民黨則稱兩岸和平最符合台灣利益，並主張建立制度性對話與風險管控。

習近平 國民黨 中共

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