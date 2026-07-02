新聞透視／習近平七一講話 凸顯台灣、軍隊、青年

北京7月1日舉行中共 建黨105周年紀念大會，主要內容是習近平 發表「七一講話」。今年「七一講話」原以為是例行文章，但在最後時刻加了重要性。中共宣傳部門以「學金句、悟深意」來展開全黨全國即時宣導，粗線條觀察，可拆解出兩大看點，即看背景、看內容。

先看背景有三，一是中共重要紀念活動，慣例逢十大慶、逢五小慶。習近平中共百周年「七一講話」，宣布第一個百年目標達成、首提中共「偉大建黨精神」、「九個必須」要求。

第二個背景，在不逢十也不逢五時，「七一講話」也有重要性和敏感度，那是中共黨代會召開前夕，「七一講話」就有提前政治宣示的意義。

第三是今次紀念大會升溫變調。一是突出了授予「七一勳章」，這是現行中共黨內榮譽中最高級，百周年首授，現在逢五再授，其內在意義由被授予者體現，比如當年擊落美軍U2偵察機的老軍人，二是精心布置各地黨政部門即時收聽習「七一講話」，香港也臨時加入紀念中共建黨活動和收聽收看實況。

「七一講話」全文4600多字，粗分三大部分。一是總體論述，其核心內容是強調總體目標，即「全面建成社會主義現代化強國、實現中華民族偉大復興」；二是總結中共105年歷史和經驗，包括「五大成就」、「六個始終」等。第三部分要畫成重點，主要提出「五個必須」的奮鬥要求，還有被認為今次講話的三大重要內容。

三大重要內容，一是講台灣，一是講青年，一是講軍隊。

講台灣，有人認為那句「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是我們黨矢志不渝的歷史任務」才值得玩味。

講青年，被認為與當前中國國內形勢相關，要解決內部政治、經濟等問題，焦點都在青年。當然，重點在要青年「聽黨話，跟黨走」；講軍隊，有論者認為重點在「政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍」的建、強、治三手。