紐時：北京對日施壓環環相扣 把日方每一步都視為挑釁紅線

本首相高市早苗（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月底在南韓慶州舉行雙邊會談。（路透）

紐約時報報導，日本 首相高市早苗 去年11月「台灣有事」答詢引發日中僵持至今，中國6月底陸續祭出最新一波施壓，正把日本逼得更緊，從派轟炸機飛近日本、拘留東京商界人士，以及限制稀土 出口等，每個手段環環相扣。

紐時指，日本尚未針對中方措施採取報復，高市也未收回「台灣有事」說法，而且她不太可能收回。這讓北京有藉口在美國分心中東之際，對東京施壓。美國智庫「外交關係協會」研究員、日本議題專家史密斯（Sheila A. Smith）表示：「看來北京似乎傾向與東京對立。為了什麼目的？或許只是為了展示它有能力這麼做。」

中國商務部6月29日增列20家日本企業或團體到軍民兩用貨品出口管制名單，包括日本防衛研究所與三菱電機軍事相關部門。此舉顯示中方正動用最強大的武器，即稀土掌控，這些措施的規模與廣度，是多年來最嚴重的一次。

東京大學國際關係系教授川島真表示：「中國採取的做法確實相當全面，而且每一項手段環環相扣。」

東京第一生命研究所首席經濟學家嶌峰義清指出，出口管制等同於實質禁止名單上的日企取得中國稀土，北京「很可能會長時間審查是否涉及軍事用途，實際上把對日稀土出口降到幾乎為零」。

中國在對美貿易戰也用過這招。東京政策研究大學院大學刑予青（Xing Yuqing）表示：「中國政府或許認為，透過持續施壓，日本可能讓步。因為中國是大國，而在美中貿易戰中，川普也一再退讓。」

中國政府表示，這次最新制裁是回應東京的「新軍國主義」，並批評日本修法允許出口致命性武器。

與此同時，中國海警6月稍早也在台灣以東、涉及中日台海洋主張重疊的海域巡邏並檢查船隻，北京稱這是「海上交通執法行動」。中國官媒暗示此類行動可能常態化；中國外交部則稱，這是回應日本與菲律賓將就台灣以東海域畫界舉行會談。

此外，中俄空軍27日再度進行聯合空中戰略巡航，航跡橫跨日本海、東海至太平洋西部空域。日本防衛省統合幕僚監部指出，日本航空自衛隊同日緊急出動戰機應對。

比利時智庫「國際危機組織」分析師楊晧暐（William Yang）表示：「中國把日本相關的每一步都視為對其最大紅線的挑釁，而這條紅線就是台灣。所以才會看到這一連串升級行動。」