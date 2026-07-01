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涉走私稀土 日媒：中國正式逮捕富士電機2名日籍員工 恐遭長押

記者謝守真／即時報導
日本共同社1日報導，多名相關人士透露，有關富士電機集團2名日籍員工5月因涉嫌走私...
日本共同社1日報導，多名相關人士透露，有關富士電機集團2名日籍員工5月因涉嫌走私國家禁止進出口的貨物罪在遼寧省大連市被拘，當地海關機構6月中下旬正式逮捕了這2人。（路透）

日本媒體引述消息人士透露，中國海關機構近日正式逮捕2名富士電機的日本籍員工，涉及疑似走私含稀土磁體產品案件。事件源於5月間兩人於遼寧省大連市被拘留，據稱與將內置稀土磁體的馬達以拆解形式出口有關，並可能涉及規避出口管制。

日本共同社7月1日報導，據多名相關人士透露，有關富士電機集團2名日籍員工5月因涉嫌走私國家禁止進出口的貨物罪在遼寧省大連市被拘一事，當地海關機構6月中下旬正式逮捕了這2人。相關人士還稱，長期拘押將不可避免。

報導稱，中國海關認為2人試圖將內置稀土磁體的馬達等產品以可拆卸的狀態組裝後進行出口，將其視為問題。中方可能懷疑2人的目的是出口後將產品拆卸並取出稀土磁體。另，根據中國的司法手續，拘留37天內會決定是否正式逮捕。從逮捕後到審查決定是否起訴為止，將被拘押最長7個月。

此前，中國外交部發言人郭嘉昆6月24日在例行記者會上指出，據了解，2名日本人因違反中國法律被中方主管部門依法拘留，中方已向日方通報了有關個案情況，「我們想強調的是，日方應教育提醒在華日本公民和企業遵守中國法律法規。」同日，日本內閣秘書長木原稔透露，中國海關通報2人因涉嫌「走私國家禁止進出口的貨物、物品罪」，分別於5月18日和25日被捕。

隨後，共同社6月25日引述多名知情者稱，日本富士電機集團2名日籍員工日前在遼寧省大連市被拘留，他們被指試圖將稀土磁體以可拆除的狀態加工成電機等成品後出口。中國海關似乎認為其目的是在出口後拆卸加工成品以取出稀土磁體。

相關人士透露，被拘的2人中，1人為富士電機集團大連法人的高管，另1人據信是到中國的出差人員。2人均於5月被海關當局拘留，涉嫌走私國家禁止進出口的貨物罪。

港媒提到，在日中關係惡化的背景下，中國今年1月加強了對日本的出口管制，其中涵蓋7類稀土、稀有金屬等。約半年來，取得北京當局對稀土出口的許可變得很難，日本企業採購陷入停滯。據悉，富士電機在中國境內主要生產工業用引擎和自動販賣機，產品絕大多數以中國市場為主。

精華 FAQ

  • 依日媒引述，中國海關認為兩人涉嫌將內置稀土磁體的馬達等產品以可拆解狀態出口，可能規避出口管制，因此以涉嫌走私國家禁止進出口貨物罪正式逮捕。

  • 報導指出，兩人最早於5月在遼寧省大連市被海關拘留，之後在6月中下旬被正式逮捕。共同社並稱，依中國司法程序，後續可能面臨較長時間羈押。

  • 中國外交部表示已依法處理並通報日方，要求日本企業與公民遵守中國法律；日媒則稱案件恐長期羈押，且反映中國近期加強稀土相關出口管制，已影響日本企業採購。

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