中國「民族團結法」上路 境外追責掀長臂管轄疑慮 美歐憂削人權

中國「民族團結進步促進法」7月1日實施，引發多國政府及人權組織的關切。(中新社)

中國《民族團結進步促進法》7月1日起施行，因涉及民族認同、文化政策及境外追責等內容，引發美國國會、國際人權組織及歐洲多國關切，批評相關條文恐擴大政府權力，對少數民族權益及海外異議人士帶來衝擊。北京則強調，法律旨在維護民族團結與國家安全，不會影響正常國際交流合作。

綜合媒體報導，這部法律於今年3月經全國人大表決通過，共設序言及63條，明定推動「鑄牢中華民族共同體意識」為國家共同任務，並要求各級政府、教育及公共機構推動民族團結。法條亦強調普通話作為國家通用語言，並規範民族地區發展及各民族交流。

外界最關注的是第63條境外適用規定，內容指出，中華人 民共和國境外的組織及個人，若被認定實施破壞民族團結、製造民族分裂等行為，將依法追究法律責任；第10條也強調，反對任何以民族、宗教、人權等名義對中國進行干涉、抹黑或滲透破壞。相關內容被外界質疑具有「長臂管轄」色彩。

中國司法部副部長胡衛列稱，以法治化手段抵禦各類境外涉民族領域的不法行為，根本目的是為了守護民族和睦、社會安定與國家安全，不影響中外正常的人文交流交往。

美國之音報導，美國國會跨黨派議員近日共同提出決議譴責該法。美國眾議院中國問題特設委員會主席約翰‧穆勒納爾指出，這部法律象徵中國進一步擴張對少數民族及海外批評人士的控制，恐成為跨國鎮壓的新工具。

多位共和、民主兩黨參議員也表示，該法可能衝擊藏人、維吾爾人、蒙古族及其他少數民族的文化、宗教與身分認同，並威脅海外人士的言論自由。

國際人權組織同樣提出警告。國際特赦組織認為，新法為近年針對維吾爾族、藏族及其他非漢族群體的相關政策提供更完整法律依據，未來即使身處海外，只要和平倡議少數民族權利，也可能遭指控破壞民族團結。

好萊塢演員李察吉爾(Richard Gere)日前也在華爾街日報撰文，批評北京藉由立法制度化文化同化政策，並企圖將影響力延伸至境外。

除了美國，德國、澳洲及歐盟近期也相繼表達關切。德國之聲報導，德國政府指出，新法可能進一步削弱少數民族語言教育、宗教自由及文化權利，並增加跨國執法疑慮。

澳洲政府表示，已就相關問題向中國及聯合國人權理事會反映立場；歐洲議會則呼籲中國廢除該法，警告可能對西藏、新疆及內蒙古等地人權造成嚴重影響。

7月1日實施的中國「民族團結進步促進法」，突出習近平主張的「鑄牢中華民族共同體意識」。在中國景區或路旁，經常可見相關告示牌。(中央社)