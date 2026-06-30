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中國民族團結法今上路 台方示警：一般民眾也恐成制裁對象

記者周佑政/台北即時報導
中國「民族團結進步促進法」7月1日實施，引發多國政府及人權組織的關切。(中新社)
中國「民族團結進步促進法」7月1日實施，引發多國政府及人權組織的關切。(中新社)

中國「民族團結進步促進法」今天正式實施，台灣國安官員今天示警，未來受影響對象相當廣泛，包括海外維吾爾族、藏人、蒙古族、海外華人異議人士、外國議員、政治人物、記者、學者、智庫研究員、台灣官員及一般民眾、跨國企業與供應鏈廠商、網路平台及宗教團體等，都可能成為中國依據該法施壓或制裁的對象。

中國「民族團結進步促進法」將於今日起施行。該法共有63條，針對中國民族政策、特別是「鑄牢中華民族共同體意識」、各族交流、以及民族地區的區域協調發展等，均有詳細規範。

台國安官員表示，此為全球首部以國內立法形式，將跨國鎮壓制度化的法規，不僅賦予中國對境外人士追究責任的依據，更以「民族團結」之名，把意識形態、政治忠誠及國家安全擴及全球，將對國際社會帶來深遠影響。

台國安官員說，這部法律以「鑄牢中華民族共同體意識」為核心理念，但真正受影響的對象，不僅是中國境內人民，也涵蓋港澳台居民、海外華人，以及全球任何被中國認定涉及「破壞民族團結」或「民族分裂」的人士，具有明顯域外適用特性。

台國安官員表示，民族團結法最值得關注的是第20條、第62條及第63條。其中，第63條規定，任何境外組織或個人，只要被中國認定實施「破壞民族團結」或「民族分裂」行為，都可依法追究責任，沒有國籍及地域限制；第62條則將「煽動」、「支助」等行為一併入罪，但相關定義完全由中國官方認定，賦予執法高度任意性。

至於第20條，國安官員說，法條要求家庭教育未成年人熱愛中國共產黨，不得灌輸不利民族團結的觀念，這已將政治意識形態延伸至家庭教育，直接牴觸「兒童權利公約」保障的基本權利。

台國安官員表示，依據聯合國人權專家今年4月聯名致函中國政府的意見，民族團結法至少違反12項國際人權規範，包括「兒童權利公約」、「經濟社會文化權利國際公約」、「消除一切形式種族歧視公約」、「公民與政治權利國際公約」及「聯合國憲章」等；歐洲議會也於4月底通過決議，要求中國廢止或大幅修正相關規定。

台國安官員分析，中國過去已運用海外警察站、跨境騷擾、紅色通緝、獵狐行動、天網行動等方式對境外人士施壓，如今相關作為將獲得法律授權，讓跨國鎮壓更具制度化色彩，也進一步衝擊民主國家的主權及國際法秩序。

台國安官員提醒，法律生效後，赴中國、香港及澳門的台灣民眾，特別是曾公開評論新疆、西藏、香港與台灣等議題的記者、學者、非政府組織工作者及企業人士，都應提高風險意識，相關電子設備及社群帳號也可能面臨檢查。

台國安官員表示，民族團結進步促進法具有3大特徵，包括定罪標準模糊、首度將跨國鎮壓明文化，以及將「煽動」與「資助」全面刑事化，目的在切斷中國民主、人權倡議與國際社會的連結，並藉由法律正當化跨境執法。

台國安官員強調，這部法律不只是中國內部立法，更是對普世人權及以規則為基礎國際秩序的挑戰，可說是「以民族團結之名，把系統性迫害制度化、法律化」。隨著法律7月1日正式生效，其後續執法及對台灣、國際社會的影響，值得持續密切觀察。

精華 FAQ

  • 台方認為該法把「破壞民族團結」等概念模糊化，並授權中國追究境外人士責任，等同將跨國鎮壓明文化，可能對全球言論與行動自由造成寒蟬效應。

  • 可能對象包括海外維吾爾、藏人、蒙古族、海外華人異議人士，也涵蓋外國議員、記者、學者、台灣官員、一般民眾，以及跨國企業、平台與宗教團體。

  • 官員提醒赴中國、香港與澳門的台灣民眾，尤其曾評論新疆、西藏、香港或台灣議題者，要提高風險意識，電子設備與社群帳號也可能遭檢查或被追問。

華人

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