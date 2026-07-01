中商務部：加拿大豌豆澱粉傾銷 加徵73.5%保證金

中國商務部6月30日宣布，對原產加拿大豌豆澱粉作出反傾銷初步裁定，認定存在傾銷並對中國國內產業造成實質損害，決定自7月1日起徵收73.5％的保證金措施。(美聯社)

中國商務部 30日公告，初步裁定認為原產於加拿大 的進口豌豆澱粉存在傾銷，中國國內豌豆澱粉產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係，決定採用保證金形式實施臨時反傾銷措施，向加拿大公司徴收73.5%的保證金，今年7月1日起生效。

公告指出，被調查產品為原產於加拿大的進口豌豆澱粉，為以豌豆經加工製成且未經改性的淀粉，主要用途包括生產粉絲、涼粉，也可用作增稠劑、穩定劑、乳化劑及黏合劑等，應用於食品、醫藥、造紙、紡織、塗料及飼料等領域。

對於所有加拿大公司統一徵收73.5%的保證金，保證金按海關確定的計稅價格從價計徵，計算方式為：保證金金額＝（計稅價格×保證金徵收比率）×（1＋進口環節增值稅稅率）。公告並表示，各利害關係方可自公告發布之日起10日內向調查機關提交書面評論意見。

據悉，豌豆澱粉主要用於生產粉絲和涼粉，也可以用作增稠劑、穩定劑、乳化劑、黏合劑等，可應用在食品、醫藥、造紙、紡織、塗料、飼料等領域。

中國商務部在2025年8月12日宣布，決定自該日起對原產於加拿大的進口豌豆澱粉進行反傾銷立案調查。此調查確定的傾銷調查期間為2024年1月1日至2024年12月31日，產業損害調查期間為2021年1月1日至2024年12月31日。

此前，中國商務部說，此次調查是應國內產業申請發起的，中國自加拿大傾銷進口豌豆澱粉的數量顯著增長，進口價格持續低於國內產品銷售價格，造成其國內產業經營困難並處虧損狀態。