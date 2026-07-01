中歐啟動貿易磋商 4工作組化解分歧 北京允避免稀土供應中斷

中國商務部長王文濤(左)近日與歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇(右)舉行會談。(取材自中國商務部網站)

中歐近日在布魯塞爾舉行首次貿易投資磋商機制會議，雙方正式確認建立該機制，並設立貿易投資平衡、出口管制、知識產權及世貿組織四個工作組，同時啟動聯合監測機制，以加強對雙邊貿易流動與政策分歧的追蹤。會議並設定今年10月為階段性目標期限，盼在關鍵經貿議題上取得具體成果。

綜合媒體報導，會議由中國商務部長王文濤與歐盟 貿易事務專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）共同主持。雙方會後發表聯合聲明，強調將透過制度化對話機制，逐步處理市場准入、出口管制及產業政策等長期爭議，並維護全球供應鏈穩定。中方同時重申願透過磋商推動經貿關係向更平衡方向發展。

歐方在會中表達對貿易失衡的關切，指出部分受政府支持的中國商品大量進入歐洲市場，導致歐盟對中貿易逆差擴大，並呼籲擴大市場開放以改善結構性不平衡。中方則強調，雙邊合作應基於互利共贏，並指出歐方相關貿易限制措施亦對正常經貿往來造成影響。

此次機制另一焦點，是出口管制與關鍵原材料議題。歐方關注稀土 及永磁材料供應穩定性，中方則表示，現行出口管制措施不會影響歐盟供應鏈正常運作，並強調將透過對話機制持續溝通，以避免誤解與供應中斷風險。雙方亦同意加強在出口管制領域的交流合作。

在會談中，王文濤亦對歐盟近期涉及逆變器融資限制及相關法規修訂表達關切，呼籲歐方從雙邊經貿大局出發，避免進一步加劇摩擦。歐方則回應，將持續與中方保持接觸，並尋求在不損及產業競爭力前提下推動關係穩定發展。

塞夫柯維奇表示，雙方已建立具體工作架構，並設定10月作為階段性檢視節點，希望在此之前由技術團隊取得實質進展。他同時指出，儘管並非所有問題都能一次解決，但維持現狀並非選項，雙方必須透過對話推動進展。

據會後資訊，雙方亦規畫建立聯合監測機制，定期交換貿易數據，以即時掌握進出口變化，並識別可能出現的異常波動，作為政策調整依據。外界認為，此舉象徵中歐經貿關係正從過去分散協商，轉向制度化與常態化管理。

分析指出，在全球供應鏈重組與地緣政治風險升高背景下，中歐選擇以機制化方式處理分歧，顯示雙方仍希望在競爭與合作之間尋求平衡。不過，貿易逆差、產業補貼及出口管制等核心議題短期內難以完全消除分歧，未來磋商成效仍有待觀察。