新聞眼／「民族團結法」條文面向內部 強化各族向心力
中國「民族團結進步促進法」全文共63條，除少數條文涉外，絕大部分的條文都是面向內部，試圖強化各族向心力，包含「鑄牢中華民族共同體意識」，以及「中國共產黨關於加強和改進民族工作的重要思想」等。
這部法律於2023年11月啟動立法工作，去年中國人大常委會進行兩次審議，並在今年3月人大會議通過。將此歷程與外部環境相對照，則中共在議法時很可能思考了其面臨的外部環境變化，並借鏡了俄烏戰爭、以哈戰爭等涉及族群問題的國際衝突，官方事後也指出這部法律是「應對百年未有之大變局」的重要舉措，更指是「用法律武器有效防範和化解民族領域重大隱患」。
對內，近年中共不斷強化「中華民族共同體」論述，民族施政也以此為主線展開。例如推廣「國家通用語言」，並且提出「三交」（各民族交往、交流、交融）、建構民族「互嵌式社區」等。
而中共總書記習近平2023年6月稱自己最近一直思考「建設中華民族現代文明」的問題，他更指，「我們沒有搞聯邦制、邦聯制，確立了單一制國家形式，實行民族區域自治制度，就是順應向內凝聚、多元一體的中華民族發展大趨勢」。去年他接連前往西藏、新疆出席自治區成立60年、70年大會，創中共建政以來罕見紀錄。
目前看來，整部法律側重內部問題，如加強歷史教育、黨領導、促進三交等，雖有部分反外部干涉內容，但性質仍迥異於「反間諜法」、「反外國制裁法」這類專門針對境外的法律。
文章指出，這部法規雖有少數涉外條文，但核心仍是對內治理，重點在加強歷史教育、黨領導、三交與共同體意識，以提升各族向心力。 報導認為，立法時程與俄烏、以哈等衝突背景相互映照，顯示中共可能評估外部環境變化，並藉法律防範民族領域的重大隱患。 文章強調，民族團結法雖涉及部分反外部干涉內容，但整體性質仍以內部整合為主，與專門針對境外威脅的反間諜法、反外國制裁法明顯不同。
精華 FAQ
文章指出，這部法規雖有少數涉外條文，但核心仍是對內治理，重點在加強歷史教育、黨領導、三交與共同體意識，以提升各族向心力。
報導認為，立法時程與俄烏、以哈等衝突背景相互映照，顯示中共可能評估外部環境變化，並藉法律防範民族領域的重大隱患。
文章強調，民族團結法雖涉及部分反外部干涉內容，但整體性質仍以內部整合為主，與專門針對境外威脅的反間諜法、反外國制裁法明顯不同。
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