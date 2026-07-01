美伊戰重塑亞洲製造業布局 紐時：中國可望鞏固供應鏈地位

美伊衝突持續延燒，外界關注地緣政治對全球經濟及中美關係的影響。紐約時報 近日引述華府智庫「亞洲集團」最新分析指出，這場危機不僅衝擊全球供應鏈，也可能重新塑造亞洲製造業布局。報告認為，隨著部分亞洲國家承受更大的能源與產業壓力，中國在全球製造業供應鏈中的地位，短期內可望進一步鞏固。

據報導，亞洲集團利用AI模擬荷莫茲海峽 局勢的不同發展情境後發現，亞洲各國受到的衝擊並不相同。其中，印度 因燃料、化肥及食品價格攀升，已引發國內反政府情緒，加上預估季風降雨不足，恐進一步影響農業生產；日本則因能源價格高漲，使政府燃料補貼負擔持續增加，汽車產業也因石腦油、鋁材等原料供應受限而減產、延後交貨。

東南亞同樣面臨嚴峻挑戰。報告指出，多數東南亞國家屬能源淨進口國，政府必須透過擴大補貼及舉債方式減輕能源成本壓力。菲律賓已宣布進入國家能源緊急狀態，並爆發勞工罷工；印尼則因硫酸供應不足影響鎳產量，峇里島觀光業也受到機票價格上漲波及。

值得注意的是，在能源成本攀升背景下，不少東南亞國家開始增加採購中國生產的太陽能板、電池儲能系統及電動車，帶動相關產品出口成長。亞洲集團認為，能源危機也可能削弱企業對東南亞製造基地的信心，進一步放慢部分企業將產能移出中國的腳步。

報導提到，雖然美國本身能源供應相對充足，受到荷莫茲海峽危機的直接影響較亞洲有限，但人工智慧、資料中心等產業仍高度依賴亞洲供應的半導體、變壓器、銅材及能源設備，一旦供應鏈持續受阻，美國相關產業也難以不受衝擊。

據指，即使美國曾表示已促成停火，荷莫茲海峽航運一度恢復，但近期美國與伊朗仍持續互相威脅。市場普遍認為，即便停火得以維持，未來航運保險成本提高、企業改道運輸等後續效應仍可能持續，全球供應鏈短時間內恐難恢復過去的穩定狀態。